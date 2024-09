Mary Bonnet, la star de « Selling Sunset », se souvient avoir été droguée et agressée sexuellement dans ses nouveaux mémoires

La star de « Selling Sunset », Mary Bonnet, se souvient avoir été droguée et agressée sexuellement par une connaissance dans ses nouveaux mémoires, « Selling Sunshine ».

Dans un extrait obtenu par People Dans le sixième chapitre du livre intitulé « Rock Bottom », l’agent immobilier de luxe revient sur le Memorial Day d’il y a dix ans, lorsqu’elle a rencontré un homme qu’elle appelle simplement « Joe », admettant que les « répercussions » de cette expérience « la hantent encore ». [her].”

Bonnet raconte qu’elle a été invitée chez Joe à Los Angeles, où elle s’attendait à être rejointe par un autre de leurs amis avec qui elle avait déjà passé du temps auparavant. Le plan était de « sortir avec un groupe sympa ».

Mary Bonnet, photographiée ci-dessus dans le podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six, se souvient avoir été droguée et agressée sexuellement par une connaissance dans ses mémoires à paraître, « Selling Sunshine ». Sara Feigin pour Page Six

Dans le sixième chapitre du livre intitulé « Rock Bottom », Bonnet revient sur le Memorial Day, il y a dix ans, lorsqu’elle a rencontré un homme qu’elle appelle simplement « Joe ». Amazone

Joe lui a alors offert un verre de « liquide bleu vif » qui, selon lui, était un cocktail à base de vodka. Bonnet écrit que la boisson l’a laissée « dans un état second » avant de s’évanouir.

« Quand je me suis réveillée, j’étais sur le lit de Joe, les bras collés au matelas et mon pantalon autour des chevilles. Il était sur moi et à l’intérieur de moi », écrit-elle.

Elle a quitté l’appartement « en hurlant et en tremblant ».

« J’ai dû vraiment me replonger dans des situations dans lesquelles je ne veux plus jamais me retrouver et vraiment y réfléchir pour décrire correctement les situations », poursuit-elle, ajoutant qu’elle a dû « parler à [her] « Je suis souvent thérapeute. »

La star de « Selling Sunset » écrit qu’elle a été invitée chez lui à Los Angeles avant qu’ils ne soient censés sortir avec un groupe de personnes. Instagram/@themarybonnet

Elle se souvient qu’on lui avait donné une boisson bleue avant de s’évanouir et de se réveiller avec lui sur elle. FilmMagic

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Après l’incident, Bonnet « n’a jamais [goes] dans les maisons de gens que je ne connais pas.

« Je ne resterai jamais seule avec un homme avec qui je ne suis pas amie depuis au moins cinq ans ou qui n’est pas gay à 100 %, donc je sais que je suis en sécurité », écrit-elle.

Après l’incident, Bonnet, 44 ans, a déclaré à People qu’elle avait reçu le soutien d’Amanza Smith et de Taye Diggs. Elle a également déclaré que son ex Jason Oppenheim était « un très bon ami, tellement réconfortant et protecteur ».

« Les répercussions de cette nuit me hantent encore », écrit Bonnet. Instagram/@themarybonnet

« Je ne resterai jamais seule avec un homme avec qui je ne suis pas amie depuis au moins cinq ans ou qui n’est pas gay à 100 %, donc je sais que je suis en sécurité », ajoute-t-elle. Getty Images pour Critics Choice Association

Elle a ensuite confié l’incident à son mari, Romain Bonnet, qu’elle a épousé en 2018.

« Il m’a dit : ‘Oh bébé, je suis désolé que tu aies vécu ça’. Je veux dire, tout bon mari le ferait. Il m’a simplement beaucoup soutenue », a-t-elle rappelé au média.

« Ensuite, lorsque j’ai eu des problèmes, parce qu’avec le sexe, je sursaute inconsciemment et involontairement si on me touche et que je ne m’y attends pas, il m’a beaucoup soutenu et de cette façon, il essaie de ne pas le prendre personnellement et comprend que c’est juste un déclencheur. »

« Selling Sunshine : Survivre à la maternité adolescente, prospérer dans l’immobilier de luxe et enfin trouver ma voix » sera disponible le 24 septembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.