Mary Berry en sait plus que quiconque sur l’importance des vaccins, ayant souffert de la polio dans son enfance –

et maintenant elle exhorte tout le monde à accepter le jab de Covid.

Paul Hunnings, 85 ans, et son mari ont eu leurs injections.

Elle a déclaré: «J’encouragerais tout le monde, si cela leur est offert, à avoir définitivement le vaccin.

«J’avais la polio, mais maintenant presque le monde entier est vacciné contre elle.

«Si vous êtes dans un hôpital comme moi, avec des gens en pied à coulisse, des gens qui souffrent, des gens qui n’allaient pas

mieux – je pense que tout le monde devrait se faire vacciner et penser aux autres.







Mary a déclaré que la polio dont elle souffrait à l’âge de 13 ans avait heureusement eu peu d’impact sur sa vie.

Elle a déclaré à Radio Times: «J’ai été extrêmement chanceuse. Je ne l’avais que sur mon côté gauche et j’ai une drôle de main gauche.

«Tout le monde pense que j’ai de l’arthrite. J’ai l’air un peu drôle quand je roule de la pâtisserie, mais je n’ai aucune autre difficulté.

« J’ai été relâché très légèrement. Je suis reconnaissant. »

Mary a terminé le tournage d’une version célébrée de sa série BBC1 Best Home Cooks, avec des stars comme Ed Balls et Shobna Gulati.

Pour se conformer à la distanciation sociale, elle s’est tenue sur un balcon et a utilisé des jumelles pour voir la vaisselle.

Elle a dit: «Cela m’a fait me sentir assez grand.

