Dame Mary Berry prouve que la nourriture est le chemin du cœur de la nation – en tête du classement des livres de cuisine de Noël avec son 82e titre.

Simple Comforts de l’ancien juge de Bake Off s’est hissé au premier rang alors que la fièvre du verrouillage alimente une énorme demande de compétences en cuisine à domicile.

Près d’un tiers des ventes annuelles de livres de cuisine de 20 millions de livres sterling interviennent à l’approche de Noël – mais cette année, l’intérêt a grimpé en flèche avec les options de restauration fermement hors de la table.

Un demi-milliard de repas de plus ont été préparés à la maison lors du premier verrouillage par rapport à la même période l’année dernière, explique l’analyste Kantar.

Et Mary, 85 ans, a non seulement dépassé les ventes de Jamie Oliver – le best-seller de l’année dernière – et de son livre de recettes 7 Ways, mais elle a également fait du hachis du dernier titre de Nigella Lawson Cook, Eat, Repeat, qui est n ° 11 dans la liste compilée par Tesco.

L’acheteur de livres de la chaîne, Beth Farrar, a déclaré: «Quelle année incroyable Mary a eue, après avoir reçu son statut de dame.

«J’espère que l’obtention d’une No1 à Noël sera la cerise sur le gâteau pour elle.»