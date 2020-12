Pensez-vous qu’il n’y a rien de mieux à Noël que de prendre un verre de pétillant festif et de s’installer pour regarder quelqu’un d’autre préparer un festin d’hiver? Si tel est le cas, ce guide est fait pour vous.

La cuisine festive débute le 21 décembre et les moments forts jusqu’au 3 janvier.

Lundi 21 décembre

Celebrity MasterChef Christmas Cook Off (21h, BBC One)







John Torode et Greg Wallace invitent huit célébrités qui ont déjà participé à l’émission à revenir dans la cuisine de MasterChef à se battre pour le titre de Champion de Noël.

Donning les tabliers blancs et manipulant le cavolo nero sont Christopher Biggins, Dev Griffin, Amar Latif, Spencer Matthews, Vicky Pattison, Craig Revel Horwood, Crissy Rock et Janet Street-Porter.

Le cook-off se termine le 23 décembre à la même heure.

Mardi 22 décembre

Nigella: Cook, Eat, Repeat Christmas Special (20h, BBC 2)







Le spécial de Noël de Nigella fait partie du lien télévisé avec son nouveau livre de cuisine du même nom. Nigella préparera des biscuits Linzer, des cocktails à la grenade, du saumon fumé sur du pain noir et des côtes de porc norvégiennes avec Jansson’s Temptation (qui est un plat de gratin suédois, les amateurs de foodie fact).

Le meecro-wavé fera-t-il son apparition? Vous devrez vous connecter pour le savoir. Il y a plus d’informations sur le programme sur le Beeb. Et, si vous le manquez la première fois, il sera (cuisiner, manger) répété le mercredi 23 décembre à 13h15 sur BBC 2.

De plus, si vous souhaitez voir plus de Nigella de Noël, il y a une répétition de Nigellissima: un Noël d’inspiration italienne le dimanche 17 décembre à 20 heures sur BBC Two.

Incidemment, le livre Cook, Eat, Repeat ferait un joli cadeau de Noël si vous cherchez des idées de cadeaux de dernière minute. C’est 15 £ en livre cartonné et contient des recettes (comme vous vous en doutez), ainsi que les réflexions de Nigella sur l’importance de la bonne nourriture dans sa vie.

Mercredi 23 décembre

Mary Berry sauve Noël (18h30, BBC One)







Noël 2020 sera étrange pour beaucoup de gens. C’est peut-être la première fois que certains d’entre nous doivent déterminer combien de temps vous devez réellement faire cuire une dinde et si vous devez vraiment sculpter ces petites croix sur les choux de Bruxelles. Mais n’ayez crainte – car Mary Berry est sur l’affaire.

Elle apprendra à trois personnes qui n’ont jamais cuisiné auparavant comment préparer un dîner de Noël. Au menu, une couronne de dinde (une dinde entière peut être un peu trop pour les amateurs de maison), une tarte à la courge musquée végétarienne et une pavlova à la mangue et aux fruits de la passion.

Jay Blades de l’atelier de réparation, la présentatrice Angela Scanlon et le comédien Tom Allen entraîneront les débutants en cuisine.

The Great British Bake Off: The Winners (19h, Channel 4)

Vous voulez rattraper les champions de Bake Off? Ce documentaire promet de donner un aperçu de ce qu’ils ont fait après leurs succès dans la tente de la magie de la pâtisserie.

Celebrity MasterChef Christmas Cook Off (21h, BBC One)

Ils sont de retour pour la deuxième partie de la spéciale saisonnière MasterChef. Découvrez quel visage célèbre est couronné Champion dans cet épisode final.

réveillon de Noël

The Great Christmas Bake Off (19h40, canal 4)







Il s’agit de la première de deux offres saisonnières de pâtisseries (terme technique), avec le deuxième atterrissage le 3 janvier (voir ci-dessous).

Quatre concurrents des saisons précédentes seront de retour pour préparer la journée. Jamie Finn et Rosie Brandreth-Poynter à partir de 2019 rejoindront Ruby Bhogalm à partir de 2018 et James Hillery à partir de 2017.

Le comédien Tom Allen remplacera Noel Fielding, qui était absent en congé de paternité au moment du tournage. Matt Lucas, Prue Leith et Paul Hollywood seront bien sûr sur place, pour encourager les boulangers et juger leurs créations.

Il y aura de nombreuses activités festives, y compris une interprétation de Silent Night par Alexandra Burke.

le jour de Noël

Le jour de Noël de James Martin (12h, ITV)







Si vous n’êtes pas dans la cuisine à midi, vous pouvez vous asseoir dans votre nouveau pull de Noël et regarder le célèbre chef James Martin préparer un déjeuner de Noël pour Denise Van Outen et Chris Evans chez lui.

Au menu, un plat du chef cuisinier du Ritz, John Williams, ainsi qu’une recette du chef étoilé Thomas Kerridge et une de Bake off: lauréat de la crème de la crème Mark Tilling. Ce dernier impliquera certainement une quantité extravagante de chocolat.

Il y aura également des conseils sur la façon de profiter de vos restes de dîner de Noël. Un autre sandwich, quelqu’un?

Ainsley’s Festive Food We Love (14h, ITV)

Ainsley Harriott servira un mélange saisonnier de recettes savoureuses et d’invités célèbres, avec Martine McCutcheon et Christopher Biggins parmi ceux qui apprécient les célébrations.

Évasion au château (20h10, canal 4)

Les habitants du château Dick et Angel organiseront un festin de Noël traditionnel, s’inspirant d’un registre du XIXe siècle trouvé dans le grenier, ainsi que des livres de cuisine des jours de gloire du château.

Mardi 29 décembre

MasterChef: The Professionals A Festive Knockout (20h, BBC One)







Les super fans de MasterChef peuvent se connecter pour plus, car Greg Wallace est rejoint par les juges Marcus Wareing et Monica Galetti pour découvrir comment certains des meilleurs concurrents précédents se sont qualifiés dans la cuisine depuis leurs premières apparitions dans la série.

La deuxième partie est diffusée le 30 décembre.

Mercredi 30 décembre

MasterChef: The Professionals A Festive Knockout (20h, BBC One)







C’est votre dernière chance de l’année de fourrer dans un dernier épisode de MasterChef (je le promets). Découvrez lequel des anciens concurrents remportera le prix.

Dimanche 3 janvier

The Great New Year Bake Off (19h45, canal 4)

Si vous n’êtes pas totalement bourré de friandises télévisées de saison, vous pouvez retourner à la tente pour un dernier spécial prêt pour le four. Tous les présentateurs seront sur place, y compris Noel Fielding pour cet épisode, et les candidats seront d’anciens prétendants Helena Garcia et Henry Bird à partir de 2019, Nancy Birtwhistle, la gagnante de 2014, et Rahul Mandal de 2018.

Pour d’autres émissions de Noël incontournables, lisez nos guides sur la meilleure télévision de Noël de Channel 4, le meilleur de la télévision de Noël d’ITV et la meilleure télévision de Noël en général. Nous avons également un article sur les meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime, Disney + et NowTV.