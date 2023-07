Mary Bedford de Love Island montre ses abdominaux dans un équipement de sport serré deux ans après son passage dans la villa ITV2

La star de LOVE Island, Mary Bedford, a montré sa silhouette incroyable alors qu’elle se rendait au gymnase cette semaine.

La jeune femme de 23 ans, qui est apparue dans l’émission de téléréalité il y a deux ans, a révélé ses abdos impressionnants tout en portant un haut court et vélo shorts.

Mary Bedford a montré ses abdos alors qu'elle se rendait au gymnase

L'étoile est dans une forme incroyable

Mary a dit à ses abonnés: « Pourquoi Barry se sent-il comme mon trait de personnalité atm? »

Barry’s est le nom d’une salle de sport, célèbre pour ses entraînements à intervalles de haute intensité.

Mary a joué dans la septième série du programme de télé-réalité à succès.

Elle est entrée le 23e jour de l’émission dans le cadre de la tristement célèbre torsion de Casa Amor, s’associant plus tard à Toby Aromolaran.

Elle a duré quatre semaines sur le coup rencontre série télé-réalité et est parti le 52e jour avec Aaron Simpson alors que le couple n’a pas réussi à obtenir les votes du public.

La série a été remportée par Liam Reardon et Millie Court, qui se sont ensuite séparés puis se sont remis ensemble.

Depuis sa participation à l’émission, Mary est devenue une influenceuse extrêmement populaire et a récemment lancé sa propre marque de maquillage.

Partager l’excitant nouvelles avec ses disciples, Mary a écrit : « NEUDE. Je n’arrive pas à croire que j’arrive enfin à écrire ça, ma propre marque de maquillage… c’est un de mes rêves depuis que je suis à l’école !

Mary avait précédemment admis sur son podcast avec sa compatriote insulaire Ellie Brown qu’elle craignait d’avoir « ruiné sa vie » en faisant l’émission.

Elle a expliqué: « Alors, en sortant de la série, au début, je l’ai regretté. J’étais comme, ‘Qu’est-ce que j’ai fait?’ Une autre chose était que si je n’avais pas participé à l’émission, j’aurais pu dire au revoir.

« Tant de choses me passaient par la tête, je me disais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai ruiné ma propre vie. Je n’étais pas là pour dire au revoir à ma grand-mère ». C’était une chose très difficile à gérer, mais en février, j’ai rencontré Ellie et Ellie m’a dit : « J’ai vécu la même chose il y a quelques années » et vous commencez à réaliser que c’est normal.

« C’est comme, ‘Comment puis-je me sentir de cette façon? J’ai eu l’une des plus grandes opportunités de notre génération. Aller sur Love Island est une énorme opportunité, mais je le regrette tellement ». C’est donc quelque chose avec lequel j’ai lutté au début, pendant plusieurs mois.

Mary partage souvent de superbes photos de vacances