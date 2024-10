Mary Arnold-Forster Architects crée une maison avec « une esthétique agricole »

Des planches horizontales de mélèze recouvraient l’extérieur de Brampton, une maison située sur un site en forte pente en Cumbria par le studio écossais Mary Arnold-Forster Architects.

Nommée d’après la ville voisine de Brampton, la maison remplace une ancienne écurie et un atelier construits dans les années 1960 et tombés en ruine.

Mary Arnold-Forster Architectes a profité de la pente du site pour créer un profil bas d’un seul étage face à la rue voisine qui s’étend sur deux étages face au paysage.

« Une demande de planification précédente émanant d’un autre architecte avait été rejetée parce que le volume était trop important depuis la rue », a expliqué le studio.

« La maison est nichée dans la pente très raide existante de sorte qu’elle soit de plain-pied par rapport à la rue mais de deux étages par rapport à la vue sur le paysage vallonné », ajoute-t-il.

Brampton comprend deux volumes à pignon, un grand et un petit, situés de chaque côté d’une cour centrale et reliés par un couloir d’entrée vitré. Face à la rue, les pignons de chaque volume sont laissés sans fenêtres pour plus d’intimité.

Dans le plus grand volume, une chambre fait face à la rue dans la partie de plain-pied de la maison, tandis que le salon, la cuisine et la salle à manger donnent sur le paysage.

En face, le plus petit volume contient un espace salon secondaire, avec des portes coulissantes en verre donnant accès à la maison principale à travers la cour.

L’allée en gravier de Brampton est entourée d’un mur de grès existant et un escalier extérieur au nord offre une voie d’accès alternative.

En contrebas, d’autres chambres ont été créées au rez-de-chaussée inférieur de la maison, partiellement creusées dans le site en pente et éclairées par un escalier avec une verrière.

Mary Arnold-Forster Architects agrandit l’école Applecross en Écosse

« Le site en forte pente représentait un énorme défi technique et de construction », explique l’architecte du projet Douglas McCorkell.

« Nous avons utilisé des modèles physiques et numériques dont les contours ont été soigneusement cartographiés pour garantir que les niveaux correspondent à tous les points critiques : accès de niveau depuis toutes les portes extérieures et portes coulissantes donnant sur la cour centrale, l’escalier extérieur et les appuis de fenêtre des chambres du rez-de-chaussée. » il a ajouté.

Mary Arnold-Forster Architects a cherché à « préserver la mémoire » de la structure agricole autrefois présente sur le site, qui a inspiré les volumes de la maison en forme de grange et le simple revêtement en planches de mélèze.

À l’intérieur, ceci est complété par des intérieurs minimaux aux murs blancs avec des poutres apparentes en bois dans une autre référence aux structures de grange.

« La maison est finie avec un revêtement pare-pluie horizontal en mélèze sur les murs avec toutes les gouttières et tuyaux de descente dissimulés, créant une esthétique agricole moderne », explique McCorkell.

Ailleurs en Cumbrie, Hayatsu Architects a récemment achevé un magasin de nourriture froide pour Grizedale Arts en utilisant des matériaux locaux et du plâtre de style Shikkui japonais et MawsonKerr a créé un centre musical en chêne, cèdre et ardoise.

D’autres projets récents de Mary Arnold-Forster Architects incluent la rénovation d’une ancienne école ainsi que de son propre bureau et de sa propre maison, tous deux situés dans la campagne écossaise.

La photographie est une gracieuseté de Mary Arnold-Forster Architects, sauf indication contraire.