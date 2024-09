Mary Arnold-Forster agrandit l’école d’Applecross en Écosse

Le studio local Mary Arnold-Forster Architects a rénové une ancienne école en Écosse, en ajoutant deux extensions revêtues d’ardoise conçues pour contraster sa structure en grès d’origine.

Nommé Applecross Schoolhouse, le bâtiment en pierre a été construit à l’origine en 1875 comme maison pour le directeur de l’école Applecross adjacente.

Alors que l’école elle-même reste opérationnelle, la maison fonctionne désormais comme une résidence privée.

Mary Arnold-Forster Architectes a remplacé une extension précédente et réorganisé les intérieurs de la maison pour profiter de la vue sur le paysage environnant.

« Le plan original de la maison du maître d’école comportait deux pièces principales en bas et deux à l’étage, séparées par une cage d’escalier centrale, mais la maison a été agrandie et modifiée à la fin du XXe siècle », explique le studio.

« La maison était froide et pleine de courants d’air ; afin de la mettre aux normes de construction actuelles, il a été décidé de remplacer à la fois le porche et l’extension latérale », a-t-il ajouté.

Le client étant un cuisinier passionné, la cuisine occupe le cœur du plan d’Applecross Schoolhouse, à côté d’un salon.

Ces deux espaces peuvent être combinés via une paroi coulissante en bois, tandis qu’un nouvel ensemble de portes coulissantes en verre logées dans un volume en saillie revêtu d’ardoise donne accès au jardin.

Mary Arnold-Forster Architects conçoit des structures en forme de grange pour son propre bureau et sa maison dans la campagne écossaise

À l’ouest, l’extension latérale abrite un espace utilitaire et une salle de bain, avec un bureau donnant sur le paysage à travers une fenêtre d’angle.

A l’étage, le premier étage abrite les deux chambres principales, tandis qu’un bureau supplémentaire ou chambre d’amis occupe les combles de l’extension.

Pour améliorer les performances énergétiques de l’école d’Applecross, la structure a été dépouillée de sa maçonnerie d’origine avant d’être isolée avec de la fibre de bois et finie avec du plâtre à la chaux.

L’extension et le porche ont été revêtus de tuiles en ardoise noire, faisant référence au toit du bâtiment existant tout en contrastant avec son extérieur en grès plus clair.

À l’intérieur, l’extérieur en ardoise est repris par le sol en pierre de Caithness dans la cuisine et le salon, qui est adouci par le chêne pour le rangement intégré de la cuisine et l’escalier.

« Nous avons choisi de limiter la palette de matériaux au grès et à l’ardoise existants à l’extérieur et à la pierre de Caithness et au chêne à l’intérieur », a déclaré la fondatrice Mary Arnold-Forster à Dezeen.

« L’escalier en chêne, la rampe, la bibliothèque et le mur de rangement de la cuisine ont été détaillés par nos soins, fabriqués dans l’atelier du menuisier Roddy Oudney et de son équipe, et installés par l’entrepreneur local Duncan McCowan », a-t-elle ajouté.

L’architecture de l’Écosse rurale a également servi de base aux formes en forme de grange du propre bureau de Mary Arnold-Forster Architects, que le studio a achevé à côté d’une maison pour son fondateur à Dunkeld.

D’autres maisons récemment achevées en Écosse comprennent la maison Outer Hebrides d’Izat Arundell et Cuddymoss d’Ann Nisbet Studio.

La photographie est de Will Scott.