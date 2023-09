Mary Anne Lawhead | Actualités, Sports, Emplois

Mary Anne Lawhead

Née le 6 avril 1930 à Chicago, Illinois, Mary Anne était la fille de feu James et Yvonne (Tremblay) Burke.

Outre ses parents, elle a été précédée par son frère, James Burke Jr., son premier mari, Jack O’Connell et leur petite fille, Sharon, son deuxième mari, D. Kent Lawhead, et ses gendres, Timothy Schwertfager et Allan. DeJonghe.

Marie-Anne, « Grand-mère rouge » pour beaucoup, a grandi à Chicago, dans l’Illinois, mais a résidé dans la région de Dunkerque et Fredonia pendant sa vie d’adulte. Elle était membre du Dunkerque Senior Center et du Chautauqua Health & Fitness. Elle aimait participer aux cours des deux établissements. Elle a également marché avec des amis dans son quartier au bord du lac.

D’autres intérêts incluaient la navigation de plaisance avec ses filles, le crochet de ses célèbres débarbouillettes, le tricot d’afghans et la lecture pour le plaisir. Pendant les étés, on la voyait souvent rouler dans sa décapotable Mustang blanche. Les hivers se déroulaient à Sarasota, en Floride, où elle et son mari, Kent, aimaient retrouver un merveilleux groupe d’amis.

Mary Anne était dotée d’une foi catholique sincère. En grandissant, elle a fréquenté l’église Saint-Louis de France et est diplômée de l’Académie Saint-Louis. En tant qu’adulte, elle était paroissienne de l’église Saint-Joseph et on la voyait également fréquenter l’église Holy Trinity. Pendant de nombreuses années, elle a été membre de la chorale d’adultes de St. Joseph et serait la soliste de la messe du réveillon de Noël, chantant « Nuit silencieuse ». Elle et beaucoup de ses frères et sœurs adoraient chanter !

En 1977, Mary Anne est diplômée de la Jamestown School of Practical Nursing. Elle a commencé sa carrière d’infirmière à l’hôpital Brooks Memorial, a travaillé au Chautauqua County Home et, plus tard, à la maison de retraite St. Columban’s On the Lake. Après avoir pris sa retraite de St. Columban’s, Mary Anne a continué à travailler en offrant des soins privés aux personnes âgées.

La famille était importante pour Mary Anne. Elle est restée en contact avec ses frères et sœurs de l’extérieur de la ville et a toujours accueilli favorablement leurs visites. Elle a élevé une grande famille irlandaise de 8 enfants. Elle les aimait et les soutenait inconditionnellement. De nombreuses célébrations avaient lieu chez elle. Elle a partagé les succès et les déceptions de ses enfants. Elle était la « rocher » pour eux tout au long de sa vie.

Les survivants comprennent deux fils, Michael O’Connell et James O’Connell, tous deux de Dunkerque ; six filles: Kathleen (William) Stelmach, Karen O’Connell, toutes deux de Fredonia, Susan (Daniel) McKinnon, de Forestville, Barbara Schwertfager de Fredonia, Jayne DeJonghe et Jill (Steven) Crane, toutes deux de Dunkerque; 15 petits-enfants; 19 arrière-petits-enfants; 3 beaux-fils ; et plusieurs neveux et nièces.

Une messe funéraire chrétienne aura lieu le mardi 3 octobre à 9h30 en l’église Holy Trinity. Il n’y aura pas de visite préalable. Les arrangements sont assurés par la maison funéraire McGraw-Kowal. Au lieu de fleurs, des monuments commémoratifs peuvent être rendus à Chautauqua Hospice & Palliative Care ou à la maison de retraite St. Columban’s On the Lake.