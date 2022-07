Mary Anderson “n’a pas parlé de sa relation avec l’ex Matthew Davis” qui a été “tué par des flics” après la découverte de son corps

MARY Anderson n’a pas beaucoup parlé de sa relation avec un ex-petit ami, qui a été pourchassé par des flics après que son corps a été retrouvé dans un camion, a révélé un ami proche.

Abbagail Pettinato s’est entretenu en exclusivité avec The Sun peu de temps avant que Matthew Davis, 34 ans, ne soit tué lors d’une confrontation avec la police du Vermont après avoir été nommé “personne d’intérêt” dans la mort de Mary.

“Mary n’a pas beaucoup parlé de sa relation, du moins pas avec moi”, a partagé Pettinato, avant que la police de l’État du Massachusetts ne confirme la mort de Davis.

“Je pense que des éléments sont encore en train d’être assemblés concernant sa disparition et sa mort”, a-t-elle déclaré au Sun.

“Je ne connais pas et n’ai jamais connu son ex [Davis] si bien; Je pense que je ne l’ai rencontré brièvement qu’une ou deux fois.”

Le corps de Mary a été retrouvé mardi à 00h55, dans un camion dont les plaques d’immatriculation correspondaient à celles du véhicule qu’elle conduisait pour la dernière fois.

Sa famille a signalé sa disparition dimanche soir alors qu’elle n’était pas rentrée chez elle après avoir vu ses amis. La dernière observation d’elle vivante a eu lieu dans le New Hampshire samedi soir, au volant d’un véhicule bleu marine.

Pettinato, accablé de chagrin, se souvient de ses jours d’école avec Mary, qui était dans la classe au-dessus d’elle.

“Ma famille est proche de la sienne”, a-t-elle déclaré au Sun. ” Nous étions tous les deux membres de l’équipe de basket-ball et du groupe et avions de nombreux cours ensemble.

“Mary était une âme très gentille. Elle était très douce et calme et très passionnée par les choses qu’elle aimait. Elle travaillait aussi dur.

Nous sommes tous tristes et absolument dévastés.

“C’est une chose tellement effrayante, surtout avec tous les cas comme celui-ci qui se produisent plus souvent que nous le voudrions, mais c’est encore plus effrayant quand cela arrive à quelqu’un que vous connaissez et dont vous vous souciez.

“Moi-même et d’autres qui sont allés à l’école avec Mary et qui la connaissaient bien sont tous dévastés.

“Nous ne pouvons même pas imaginer ce que la famille traverse et ils sont dans nos pensées et nos prières constantes en ce moment.

“Mary nous manquera tellement à moi et aux autres. Elle était et sera toujours une amie incroyable.”

Les amis et la famille ont commencé à s’inquiéter que Mary soit avec un ex-petit ami lorsque d’étranges publications sur les réseaux sociaux sur de faux comptes Snapchat et Instagram sous le nom de Mary sont apparues.

Les flics n’ont nommé aucun suspect dans le cas de Mary, mais ont recherché son ex Davis, qui a été nommé comme “personne d’intérêt” avant sa mort.

Les responsables l’ont finalement localisé et ont essayé de lui parler, mais à un moment donné, il a été tué par balle, a déclaré la police de l’État du Vermont, sans nommer Davis.

La mère de Mary a décrit Davis comme “ayant des problèmes de colère”, a rapporté CBS News.

La mère a déclaré que l’aspect le plus déchirant de la situation d’horreur était le fait que Mary aurait pu passer ses derniers jours seule.

“Elle n’était pas avec sa mère et ses frères et sœurs”, a déclaré Sheila Anderson.

“Je pense que c’est la partie dévastatrice de savoir ce qu’elle a traversé ces quatre derniers jours.

Pettinato nous a dit que la famille survivante est dans ses pensées et ses prières alors que de plus amples informations sur sa mort sont révélées.

Un médecin légiste devrait pratiquer une autopsie pour déterminer la cause et les circonstances du décès de la jeune femme.

