Mary Alice, Tony Winner pour son rôle dans “Fences”, décède à 85 ans

Mary Alice, une actrice primée aux Emmy Awards et aux Tony Awards qui a apporté une grâce délicate et une dignité tranquille à ses rôles dans les superproductions hollywoodiennes (“The Matrix Revolutions”), les sitcoms télévisées (“A Different World”) et les pièces de Broadway (“Fences ”), est décédée mercredi dans sa maison de Manhattan. Elle avait 85 ans, selon le département de police de New York.

Le décès a été confirmé par le détective Anthony Passaro, un porte-parole de la police, qui a déclaré que les policiers avaient répondu à un appel au 911 et avaient trouvé Mme Alice insensible.

Ancienne institutrice de Chicago, Mme Alice est apparue dans près de 60 émissions de télévision et films. En 2000, elle a été intronisée au Temple de la renommée du théâtre.