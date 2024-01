Marwat fait demi-tour et déclare qu’il poursuivra la campagne du PTI dans le Sind malgré les déclarations contradictoires des partis – Pakistan

Quelques heures après avoir annoncé « l’annulation » de la campagne électorale du parti dans le Sind, le vice-président principal du PTI, Sher Afzal Marwat, a déclaré mardi qu’il poursuivrait sa campagne électorale au milieu des déclarations contradictoires des hauts dirigeants du PTI.

Dans un article sur la plateforme de médias sociaux X, il a déclaré : « Les travailleurs ont raison et je continuerai de faire campagne pour le PTI dans le Sind. Je ne me laisserai pas distraire.

Cette évolution intervient quelques heures après que Marwat a annulé sa campagne dans le Sind, affirmant qu’il avait été « attaqué » par les hauts dirigeants du PTI, Raoof Hasan et l’avocat Hamid Khan.

L’un des avocats de l’ancien premier ministre Imran Khan, Marwat a été élevé au poste de vice-président senior du parti en novembre. Il a été à l’avant-garde à une époque où la majorité des principaux dirigeants du PTI se cachent ou se séparent.

Il a été propulsé sous le feu des projecteurs ces derniers mois grâce à ses discours enflammés lors des événements publics du parti. Dimanche, il a lancé la campagne électorale du parti depuis le Sind.

Cependant, le porte-parole du PTI, Hasan, dans une interview sur Neo News ourdou Hier soir, il avait déclaré que le parti « ne possède pas les déclarations » publiées par Marwat. “Il ne reflète pas la position du parti et n’occupe aucun poste au sein du PTI”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les rencontres de Marwat avec Imran en prison, Hasan avait déclaré que le fondateur du PTI n’était autorisé à rencontrer que ses avocats, ses sœurs et son épouse.

“A ce jour, aucun dirigeant politique du parti n’a été autorisé à le rencontrer. [Imran]”, avait-il affirmé, ajoutant qu'” à part moi, aucun des membres de la haute direction du parti n’a été autorisé à rencontrer Imran “.

De même, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, l’avocat Hamid, haut dirigeant du PTI, avait déclaré qu’il ne « reconnaissait » pas Marwat et avait rejeté l’affirmation selon laquelle il représentait le parti.

« Il n’y a aucun conflit à l’intérieur. Il y a deux ou trois personnes qui sont envoyées et qui essaient de créer des divisions au sein du parti », avait-il déclaré, affirmant qu’il n’y avait pas de fissure au sein du PTI.

Ces déclarations sont intervenues après vidéos diffusé en ligne sur Marwat dénigrant le président Arif Alvi.

“Arif Alvi Sahib est un mauvais numéro. Le fils d’Alvi avait postulé pour le [PTI] mais je m’étais opposé à ce qu’on lui attribue ce ticket », avait déclaré Marwat, affirmant que le président avait « conspiré » contre le parti.

Cependant, lors d’un entretien avec les médias devant la prison d’Adiala aujourd’hui, l’avocat Gohar Khan, haut dirigeant du PTI, a déclaré que Marwat faisait toujours partie du parti et qu’il se présenterait aux élections du 8 février contre Lakki Marwat. Il a également exhorté les membres du parti à s’abstenir de se lancer dans des divisions.

« Découragé et abattu »

Plus tôt, en réagissant aux déclarations de Raoof et Hamid dans un article sur X, Marwat a déclaré : « Compte tenu des déclarations contre moi de personnes malades comme Hamid Khan et Raoof Hasan, j’annule ma campagne dans le Sind.

« Pourquoi ces gens me ciblent ? Ai-je déjà parlé contre eux ? Je suis tellement découragé et tellement déprimé », a-t-il écrit, ajoutant que le parti était censé tenir des congrès à Sanghar et Nawabshah aujourd’hui mais qu’il avait annulé tous les événements après avoir été « attaqué » par les hauts dirigeants du parti.

Marwat a en outre déclaré qu’il ne dirigerait aucun rassemblement et qu’il quitterait le Sind « à moitié terminé » jusqu’à ce que l’affaire soit réglée.

« Laissez Hamid Khan et Raoof Hasan rassembler leur courage et diriger le public. Au début, vous avez essayé de me retirer de l’équipe juridique et maintenant vous voulez que je quitte la campagne. Je vous laisse le terrain de la campagne. Montrez votre force et votre courage », a-t-il conclu.

Dans un autre tweet, Marwat a qualifié Hasan de « conspirateur » et a allégué que ce dernier créait des divisions au sein du parti.

« Il s’est prononcé contre moi à plusieurs reprises sur les médias électroniques. Cette fois, il a contesté la rencontre avec Imran du 13 janvier, qui s’est tenue en présence d’une demi-douzaine d’avocats, dont l’épouse d’Imran, ses sœurs, Ejaz Buttar et Naeem Haider Panjotha. On peut le confirmer auprès de ces personnes », a-t-il déclaré.

“Ce vieux diable a lancé cette campagne pour saper la campagne réussie du Sind”, a ajouté Marwat.

Il faut rappeler que Marwat aussi s’est disputé l’année dernière avec deux hauts dirigeants du PTI, révélant les lacunes de l’aile juridique de l’ancien parti au pouvoir.

Marwat avait qualifié l’avocat Shoaib Shaheen de traître et l’avait accusé d’être entré dans l’équipe juridique du PTI avec le soutien de quelques dirigeants du parti. Il avait également allégué que Shaheen avait divulgué leurs stratégies juridiques à la partie adverse.

Cependant, le parti s’est officiellement distancié de la déclaration de Marwat et a implicitement soutenu Shaheen.

En novembre, le PTI avait également refusé une déclaration de Marwat, qui avait affirmé qu’Imran ne se présenterait pas aux sondages intra-parti pour le poste de président du parti et qu’il avait choisi quelqu’un pour se présenter à sa place. Le parti avait annoncé plus tard qu’Imran avait choisi l’avocat Gohar Khan pour se présenter à sa place.