Marvin Vettori dit qu’il a hâte de « casser » Kevin Holland lorsque le duo se rencontrera dans l’octogone de l’UFC ce week-end.

Holland est un remplaçant tardif pour Darren Till, et malgré le changement tardif d’adversaire, «The Italian Dream» reste confiant.

« Je ne le sous-estime pas. Je ne le considère pas comme une élite, parce que je ne pense pas qu’il ait des compétences d’élite. Mais je ne le sous-estime pas parce que c’est un gars sauvage. Et les gars sauvages devraient être traités de la bonne façon. parce qu’ils peuvent être très dangereux », a déclaré Vettori à propos de la Hollande, s’adressant à Sky Sports.

«Il doit encore être respecté.

« Je vais l’aborder avec mon style. Et mon style est une pression implacable, une bonne défense. C’est difficile à gérer. Aucune de ses compétences ne suffira. »

«Je me marie très bien avec lui. Mais il reste à respecter.

«J’ai vraiment hâte de monter un chef-d’œuvre et c’est tout.

« [I’ll bring] implacable et pression. Et j’ai vraiment hâte de briser ce type. Je veux le voir démissionner dans la cage. «

Image:

Vettori en action contre Jack Hermansson en décembre



Vettori est conscient que son adversaire a la réputation de parler de trash pendant les combats, mais il se concentrera simplement sur son propre jeu.

« Pour être honnête, je ne pense pas qu’il parlera autant dans mon combat », at-il expliqué.

« Je vais faire mes affaires. S’il veut parler, et qu’il pense que parler peut l’aider dans le combat, vas-y et fais-le. Il fera tout ce qu’il pense l’aider dans le combat. Et je ferai n’importe quoi Je pense que cela m’aidera dans le combat.

« Je pense que parler n'est pas la meilleure idée pour lui. Mais il peut le faire si vous pensez que cela vous aidera. Le plus important est que j'ai des compétences particulières, et cela gagnera des combats, pas la parole. »

















1:10



Marvin Vettori a déclaré à Sky Sports qu’il n’était pas intéressé par un match avec Darren Till, mais a admis qu’il pensait maintenant que Till s’était cassé la clavicule après avoir déjà interrogé la blessure.



Plans futurs

Étant donné que le combat de Till a échoué, Vettori n’est pas sûr de son prochain mouvement après samedi.

Il tient à revendiquer le titre des poids moyens de la promotion, que cela implique ou non une confrontation avec le natif de Liverpool en cours de route.

«Nous verrons», a-t-il laissé entendre, interrogé sur une future confrontation avec Till.

«Il s’est cassé la clavicule en ce moment. Il a montré la radiographie. Cette chose est vraiment détachée!

« Nous verrons ce qui va suivre. Nous allons d’abord nous concentrer sur samedi soir, et après cela, je suis à la poursuite de ce titre. Nous verrons ce qui se passera. »