Marvin Sapp parle de la toxicomanie décrite dans TV One Biopic

Marvin Sapp parle de son passé troublé avant la première de son biopic TV One “Never would Have Made It: The Marvin Sapp Story”

“Après le divorce de ma mère et de mon père, j’ai commencé à fumer de la marijuana tous les jours à l’âge de douze ans”, a déclaré le prédicateur et chanteur. Page 6. “J’ai commencé à boire et à prendre des pilules à l’âge de seize ans et à dix-huit ans, j’ai sniffé ma première ligne de cocaïne.”

La star du gospel n’hésite pas à avouer la rébellion d’adolescent qu’il a vécue en grandissant à Grand Rapids, dans le Michigan.

“J’ai toujours chanté du gospel mais [that was] parce que ma mère nous a fait aller à l’église », a-t-il dit. “Mais ce n’est pas parce que nous allions à l’église que l’église était en nous.”

Sapp dit qu’il espère que le film aidera les téléspectateurs à comprendre que sa foi ne signifie pas qu’il n’est pas imparfait.

“Ce n’est pas parce que quelqu’un va à l’église qu’il est parfait. Nous avons tous des défauts dans une forme, une forme ou une mode. Les gens ont besoin de voir ça parce que pour une raison étrange, quand ils pensent à Marvin Sapp, les gens pensent que je me promène avec une auréole mais ils ne connaissent pas mon histoire.

Nous avons assisté à la première d’Atlanta de “Never Would Have Made It: The Marvin Sapp Story” mercredi soir et avons été témoins des nombreux obstacles que Sapp a dû surmonter.

Sapp a épousé sa chérie d’enfance et manager MaLinda Prince Sapp en 1992, mais elle est décédée en 2010 après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 4.

Le père de trois enfants est célibataire depuis, mais dit qu’il croit qu’il est prêt à se remarier et qu’il est un meilleur homme marié que célibataire.

“Mon fils vient de se fiancer. Ma fille a un copain. Ma petite fille, elle a un mec et je me dis, ‘Shoot, je ne veux pas être laissé de côté. Moi aussi je veux trouver quelqu’un pour qu’on se fasse huer tous ensemble’.

Bon maintenant mesdames ! On dirait que Marvin se met en avant. Selon vous, qui ferait un bon match?

“Never would Have Made It: The Marvin Sapp Story” sera présenté le 21 août à 21 h HE sur TV One.

