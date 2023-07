Marvin G. « Skip » McKinney, né le 2 septembre 1935, est allé rejoindre le Seigneur le lundi 9 décembre 2013.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 47 ans, Nancy (née Gibson); enfants, Deborah (Randy) Osborn, Rebecca (Richard) Ledwa, William (Pam) McKinney, Robin (Ted) Tezak, Robin (Ray décédé) McClanahan, Sandra Cummings et Thomas A. (Tracy) McCaughn; une soeur, Julia (Jim) Roberts; 19 petits-enfants; 14 arrière-petits-enfants; et plusieurs nièces et neveux.

Il a pris sa retraite de Kerr Glass et plus tard de Relco Locomotives. Il a fait du bénévolat pour Under His Wings et Meals on Wheels. Il éprouvait une grande satisfaction à aider les autres. Il a aimé montrer sa camionnette Chevy noire et rouge de 1978 et ses amis du salon de l’automobile.

Les funérailles auront lieu au salon funéraire Woodlawn à 11 h le jeudi 12 décembre, avec le révérend Steven Heilmann comme officiant. L’inhumation se fera au cimetière d’Elmhurst. La visite aura lieu de 9h00 au service de 11h00 le jeudi 12 décembre.