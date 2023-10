La dernière version de Marvel Ultime ligne de bandes dessinées agit comme un redémarrage majeur, plutôt que comme une continuation du 1610 univers décédé (et j’ai revécu) après Guerres secrètes. Cela signifie qu’il existe un certain nombre de possibilités pour réinitialiser les héros Ultimate… et dans le cas de Peter Parkerdonnez-lui une chance de réaliser quelque chose que son moi 616 lui a souvent enlevé.

Interview io9 : Oscar Isaac était à fond sur Moon Knight

Hier soir, Marvel Comics a révélé que les fans de Peter Parker se retrouveraient dans l’ancien X Men de l’architecte Jonathan Hickman Spider-Man ultime La série l’année prochaine, avec l’artiste Marco Checchetto, est un héros qui a acquis ses pouvoirs à un âge plus avancé et dans une situation de vie très différente du jeune adolescent ringard que nous voyons souvent dans les histoires d’origine de Spidey. Non seulement M. Parker est plus âgé et plus sage, mais il est mari et père et heureux marié à Mary-Jane Watson.

“Quand nous avons décidé de faire un livre sur un Peter Parker plus âgé devenant Spider-Man, nous voulions vraiment nous pencher sur lui commençant sa vie de super-héros depuis un endroit très différent de ce à quoi on s’attend traditionnellement”, a déclaré Hickman dans un communiqué. à Marvel.com. “Le mariage de Peter et MJ est l’une des nombreuses décisions que nous avons prises qui soulignent qu’il s’agit d’une histoire de Spider-Man assez ‘différente’.”

Image : Ryan Stegman/Marvel Comics

Aucun autre détail sur la famille de Peter – à part deux enfants pour l’instant sans nom, un garçon et une fille – n’a encore été précisé, à part une invitation à « Rencontrer les Parker » lorsque Spider-Man ultime relance en janvier 2024. Mais la nouvelle arrive à un moment où les fans du film en cours Incroyable Spider-Man sont plus mécontents qu’ils ne l’ont été depuis des années (ce qui n’est pas peu dire, étant donné que je suis généralement un lecteur régulier de Incroyable Spider-Man implique d’être en grande partie bouleversé par les choses qui se passent dans Incroyable Spider-Man)—surtout lorsqu’il s’agit de relation entre Peter et MJ.

Après le fameux Scénario « Un jour de plus » en 2007, le mariage de Peter et Mary-Jane a été effacé de la continuité, le duo entretient une longue relation intermittente depuis des années maintenant, en dehors d’une mini-série multiversale de 2016 Renouvelez vos vœux qui s’est déroulé explicitement en dehors de la continuité de la ligne principale et a vu Peter et MJ mariés élever leur fille Annie ensemble comme une famille de super-héros. De retour en 2018 sous l’écrivain Nick Spencer, les choses semblaient évoluer vers Peter et MJ étant à nouveau en couple pour la première fois depuis “One More Day”, plus récemment, ce potentiel a été bel et bien anéanti dans la course actuelle. Incroyablece qui a encore une fois brisé Peter et MJ pour… disons juste les raisons. De toute façon, Incroyable Spider-Man fans : généralement mécontents de quelque chose la plupart du temps !

Au moins cette impulsion pour donner au moins un Homme araignée série, une continuité où les fans obtiennent ce qu’ils demandaient est en train de se concrétiser. Le temps nous dira combien de temps cela durera : si les fans soutiennent Spider-Man ultime quand il reviendra l’année prochaine, ou si une partie de cette chance classique de Parker se manifeste avec Peter et MJ heureux pour toujours dans encore un autre univers.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.