Marvel’s The Falcon and The Winter Soldier est devenu le premier opus de série le plus regardé au monde sur Disney +, a révélé la société.

Il souligne l’appétit pour de nouveaux contenus sur Disney‘s, battant les ouvreurs de WandaVision de Marvel et la deuxième saison du spin-off de Star Wars The Mandalorian aux deuxième et troisième places, respectivement.

Le spectacle suit Sam Wilson (The Falcon) et Bucky Barnes (The Winter Soldier) après les événements du blockbusting merveille épique Avengers: Endgame, et a fait ses débuts le 19 mars.

WandaVision de Marvel a également fait ses débuts sur Disney +. Pic: Marvel Studios / Disney +



Bien que Disney n’ait pas révélé le nombre total de vues, il affirme que le week-end d’ouverture de l’émission est le plus important pour une ouverture de série sur sa plate-forme de streaming.

Plutôt que de laisser tomber toute la série en même temps, de nouveaux épisodes sont publiés chaque semaine, ce qui signifie que les téléspectateurs doivent revenir tous les vendredis pour regarder le prochain épisode.

Le succès précoce de l’émission fait suite à la finale de la saison de WandaVision, la première histoire de Marvel Cinematic Universe (MCU) à être adaptée en une émission de télévision sur la plate-forme.

Disney + a été lancé il y a un an au Royaume-Uni et a rassemblé 100 millions d’abonnés dans le monde, ce qui a conduit le géant du divertissement à modifier son modèle commercial pour prendre en charge le streaming.

Plus tôt mercredi, la société a déclaré que des films tels que Cruella et Black Widow de Marvel fait maintenant ses débuts sur la plate-forme, alors qu’il continue de naviguer dans la pandémie du COVID-19.

Les lancements de The Falcon and The Winter Soldier et WandaVision ont ouvert la voie à d’autres émissions Marvel à faire leurs débuts sur Disney +, y compris Loki, avec Tom Hiddleston et Owen Wilson, qui commence le 11 juin.