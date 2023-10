Depuis la sortie de l’original Uncharted : La Fortune de Drake en 2007, la gamme propriétaire de PlayStation a progressivement évolué pour devenir affaires cinématographiques flashy. Comme les superproductions tentpole ou les anciennes séries originales de HBO, vous êtes censé sentir l’effort qui a été consacré à ces productions, et beaucoup d’entre elles ont souvent un grand technique ou un crochet de narration attaché pour refléter cela.

À cet égard, le nouveau Spider-Man 2 de Marvel n’est pas différent. Comme le jeu PlayStation 4 original et son aventure autonome Spider-Man : Miles Morales, la suite du super-héros est une pure bombe, mais avec plus d’ajouts grâce à un New York plus grand et au fait d’avoir deux Spider-Men sous la main plutôt qu’un seul. La formule de Sony ne s’arrêtera pas avant ça finit par le fairemais cela n’a jamais été à son meilleur que dans la saga des super-héros d’Insomniac Games.

Spider-Man 2 s’ouvre sur un bref aperçu de la relation de Harry Osborn avec le symbiote Venom avant de passer à Peter Parker en tant que professeur de sciences à l’école de Miles Morales. En quelques minutes, les deux hommes sont emmenés pour sauver New York d’un déchaînement de Sandman, enlevant rapidement leurs vêtements civils pour sauter du toit de l’école et passer à l’action, sur le thème hip-hop du jeu « Swing » d’EarthGang. Cette ouverture place fermement le jeu sur le territoire des films à succès en s’appuyant sur les médias récents de Spider-Man – si ce n’est sur le film Marvel récent en général – pour présenter ses deux héros et souligner les luttes personnelles qui leur arriveront pendant le mode histoire du jeu.

Image : Jeux insomniaques/PlayStation

Le combat de Sandman lui-même est une chose frénétique et chaotique alors que Peter et Miles équilibrent un Sandman de taille géante avec ses copies de sable et les appels téléphoniques de leurs proches qui s’enregistrent et élaborent simplement une stratégie sur la façon de faire tomber le méchant. Les deux Spider-Man 1 et Miles Morales Il y avait des séquences d’action d’ouverture assez importantes, mais celle-ci est considérablement plus grande : elle est destinée à montrer comment les deux Spider-Men fonctionnent comme une unité et leurs nouveaux mouvements, et cela réussit. Après cette séquence de 20 minutes, le jeu établit que Kraven vient à New York pour mettre en scène sa Grande Chasse, et bam, la carte de titre : Spider-Man 2.

En tant que personnage, Spider-Man s’est toujours bien prêté au spectacle cinématographique. La trilogie de Sam Raimi dans les années 2000 a exploité cela avec beaucoup d’effet, avec des plans panoramiques de Peter Parker de Tobey Maguire se balançant à travers New York au son d’une grande musique d’opéra et il a réalisé des cascades et des arrêts qui ont plu au public. Au fil des années, alors que les films sont devenus plus bruyants et plus chers, cette sensation n’a jamais complètement faibli : Miles Morales faisant son Acte de foi dans Spider-Man : dans le Spider-Verse évoque un type de majesté différent (mais toujours très puissant) qui est à la fois unique à ce personnage mais qui rappelle également ce qui l’a précédé. Les Peter Parker joués en live-action par Andrew Garfield et Tom Holland finissent par avoir leurs propres moments passionnants de navigation sur le Web, tout comme Spider-Gwen, Pavitr Prabhakar, vous voyez l’idée.

Il est pratiquement impossible de faire en sorte que le fait de regarder Spider-Man se balancer ne soit pas cool d’une manière ou d’une autre. Le personnage s’intègre parfaitement dans l’espace du jeu vidéo, que ce soit dans ses propres titres ou en tant que joueur parmi tant d’autres. Et cela aide que Marvel ait trouvé un grand collaborateur dans Insomniac Games : le développeur a très bien réussi à trouver un bon équilibre entre le prestige cinématographique pour lequel PlayStation est progressivement devenu connu et le fait de laisser ses jeux ressembler à de vrais jeux vidéo. Il est tôt Spyro les jeux ont toujours eu une ambiance de film pour enfants amusant, tout comme son Cliquet et Clank jeux commençant par 2007 Outils de destruction. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec celui de 2021 Ratchet & Clank : Faille à part; le jeu s’inspire ouvertement des films d’animation comme source d’inspiration et apporte sa propre touche effrontée aux choses, avec un grand succès.

Image : Jeux insomniaques/PlayStation

Même si PlayStation est devenue synonyme de ces jeux cinématographiques, on peut parfois avoir l’impression qu’ils sont d’abord conçus comme des projets de prestige, puis comme des jeux ensuite. Chien méchant Le dernier d’entre nous reçoit le plus de critiques pour cela, mais c’est une critique adressée à d’autres séries comme Dieu de la guerre ou Sucker Punch’s Le fantôme de Tsushima. Être surnommé « film interactif » peut parfois être un compliment détourné, d’autant plus que PlayStation a clairement indiqué qu’elle allait simplement tourner ses œuvres. dans les films et montre au cours des prochaines années. Insomniac a réussi à éviter cela, en partie parce que leurs œuvres sont intrinsèquement liées au jeu vidéo : Cliquet et Clank Il s’agit d’un duo de copains qui parcourent la galaxie avec une liste toujours croissante d’armes ridicules, et Coucher de soleil surmultiplié porte sa bande dessinée et ses sensibilités Adult Swim sur sa manche. S’il y avait un développeur capable de créer des jeux qui ressemblent à des films tout en restant amusants à jouer, ce serait bien eux.

Le studio a été ouvert sur le fait qu’il s’inspire de toutes les voies des médias Spider-Man pour ses jeux de super-héros, ce n’est donc pas surprenant à entendre. Spider-Man 2 ressemble vraiment à un véritable film de super-héros pendant sa durée de 25 à 30 heures avec des décors à gogo, une succession de rythmes de personnages émotionnels et menaçant parfois de céder sous son propre poids. Ce qui fait que le jeu fonctionne, c’est qu’il n’a pas vraiment de prétention d’importance, et qu’il n’essaie pas d’utiliser un gros gadget technique ou narratif pour se vendre : il sait simplement qu’il a les moyens de raconter une histoire amusante. histoire de super-héros et continue de le faire avec une paire de super-héros bien-aimés et des méchants amusants contre lesquels ils peuvent affronter.

Spider-Man 2 de Marvel est maintenant disponible sur PlayStation 5.

