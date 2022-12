Marvel’s Midnight Suns offre beaucoup de héros, peu d’émotion

Comme beaucoup de quadragénaires, ma période de collection de bandes dessinées est arrivée au début des années 90. Un scénario croisé dont je me souviens avec émotion était The Midnight Sons (oui, le léger changement de nom ici était délibéré). C’était donc une surprise quand j’ai appris un jeu quelque peu basé sur ce scénario était en développement, mais nous y sommes.

Marvel’s Midnight Suns, du spécialiste de la stratégie Firaxis Games, reprend l’expérience XCOM: Enemy Unknown du développeur et ajoute une douzaine de personnages Marvel pour adoucir l’affaire. Cela fonctionne bien pour la plupart. Mais à moins que vous ne soyez passionné par les jeux de stratégie, d’autant plus que cela se concentre sur un type spécifique de stratégie de cartes de construction de deck, il n’y a pas assez de viande sur l’os ici pour offrir une expérience convaincante pour accentuer la tactique.

Le gros limiteur du jeu est le personnage contrôlé par le joueur, The Hunter. Alors que Midnight Suns présente certains des plus grands noms de la bande dessinée – tels que Iron Man, Wolverine et Spider-Man – ils jouent tous des rôles de soutien pour The Hunter, dont vous personnalisez le sexe et l’apparence. Bien que cela permette aux personnages de bandes dessinées plus rigides de conserver leurs rôles traditionnels, cela accorde un poids important à un tout nouveau personnage inconnu pour porter le récit.

Midnight Suns ajoute ce qui ne peut être décrit que comme des éléments de simulation de datation à sa stratégie, permettant au joueur d’interagir avec des personnages spécifiques loin du champ de bataille. Ces interactions peuvent améliorer les capacités de certains héros lorsque vient le temps de botter les fesses d’Hydra (oui, encore une fois). Le fait est que je veux passer du temps avec les personnages les plus importants comme Captain Marvel et Blade, mais des personnages comme Nico Minoru des Runaways, Magik, un X-Man mineur, et Robbie Reyes, l’actuel Ghost Rider, sont poussés tout au long du jeu. comme si les développeurs étaient ici en train de jouer aux entremetteurs en essayant de vous faire “sortir” avec eux à la place.

Cela fonctionne comme ceci : le chasseur peut passer une journée avec un certain personnage à l’abbaye, la cachette des super-héros des Midnight Suns. Ils peuvent faire de la méditation, s’entraîner, jouer aux cartes ou même cueillir des champignons. Choisissez la bonne activité pour le bon héros et il gagnera plus de points d’amitié pour débloquer plus de capacités et de tenues. La partie relationnelle du jeu est presque aussi importante que le combat.

Les batailles se déroulent sur un petit terrain et se composent de trois héros. La plupart du temps, The Hunter sera nécessaire, mais il existe des missions secondaires où elles peuvent être mises au banc. Au combat, les héros affronteront plusieurs ennemis composés généralement de sbires faibles à un coup, d’élites plus costauds et de boss occasionnels. Chaque héros a huit cartes d’action, généralement deux d’entre elles nécessitant un certain nombre de points d’héroïsme, qui s’accumulent avec l’utilisation d’autres cartes. Certaines cartes infligent des dégâts directs aux ennemis, poussent les ennemis dans des objets environnementaux comme des tonneaux ou des murs, améliorent ou soignent un héros, etc.

Mon principal problème avec ce gameplay basé sur des cartes : vous pouvez facilement vous retrouver coincé avec un mauvais jeu de cartes. Chaque tour de bataille vous donne un certain nombre de mouvements de cartes et si vous n’avez que des cartes héroïques mais pas de points d’héroïsme pour les jouer, votre main est en quelque sorte inutile. Il y a la possibilité de redessiner des cartes, mais si vous avez besoin d’une carte de guérison, par exemple, vous pouvez être coincé là-bas en espérant qu’une se présente afin qu’un des héros ne meure pas.

Mis à part ce blocage, les batailles de Midnight Suns sont passionnantes et stimulantes. Les batailles nécessitent juste ce qu’il faut de réflexion stratégique. Le nombre d’ennemis dans un combat peut être décourageant et parfois d’autres objectifs doivent être remplis pour gagner. Vous devrez peut-être empêcher un hélicoptère Hydra de décoller ou saisir un objet défendu par un soldat blindé. Cela prend du temps, il s’agit donc de trouver la bonne stratégie pour tenir les autres méchants à distance afin de survivre assez longtemps pour atteindre l’objectif et alors éliminez le reste des ennemis. Gagnez votre bataille et vos personnages et votre équipe montent de niveau, vous donnant une tonne de nouvelles cartes que vous pouvez encore améliorer et personnaliser (si vous avez déjà joué à Slay the Spire, vous serez chez vous).

Midnight Suns n’est pas un bon jeu pour la plupart des gens. Il est peu probable que son combat de stratégie de cartes gagne ceux qui ne jouent pas à des jeux de stratégie, et l’histoire du jeu n’a pas assez d’attrait pour garder les non-fans engagés. Les fans qui correspondent à ce diagramme de Venn d’être un fan de stratégie et de bandes dessinées Marvel, en particulier du scénario de Midnight Sons, trouveront que le jeu vaut bien le temps et l’argent.

Midnight Suns est maintenant disponible pour PC pour 60 $, et PS5 et Xbox Series X et S pour 70 $. Il sera lancé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans le futur.