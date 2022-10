Marvel’s Halloween Special ‘Werewolf by Night’ se terminant et les œufs de Pâques expliqués

Bienvenue, les gars et les goules, au streaming spécial Halloween de Marvel maintenant sur Disney+. Loup-garou unique d’une heure par nuit est terriblement amusant (voir L’avis de CNET) et aussi quelque chose de très différent pour l’univers cinématographique Marvel. Plongeons-nous dans les références de la bande dessinée, saluons les hommages à l’horreur classique et spéculons sur la suite pour Jack Russell de Gael García Bernal et Elsa Bloodstone de Laura Donnelly.

Werewolf by Night est en streaming maintenant. Continuez à lire si vous osez! (Pas parce que cet article fait peur, juste à cause des spoilers).

De quoi parle la fin ?

Des chasseurs de monstres se sont réunis chez feu Ulysses Bloodstone pour réclamer la Bloodstone, une super-arme surnaturelle qui est la source du pouvoir de la famille. Mais le chasseur qui tue le plus, Jack Russell, n’est pas le tueur mortel qu’il prétend être : au lieu de tuer des créatures, il les libère. Avec l’aide d’Elsa, Jack aide la proie de la chasse à s’échapper, révélant que la terreur tentaculaire Man-Thing est plus un gentil géant (nommé Ted). Dans le processus, Jack est capturé et forcé par la Bloodstone à se transformer en son propre alter ego monstrueux : il est le personnage de bande dessinée Werewolf By Night.

Avant de se transformer, Jack se rapproche de l’odeur d’Elsa, dans l’espoir que sa forme bestiale se souvienne d’elle – une astuce qui n’a fonctionné qu’une seule fois auparavant, ce qui suggère une histoire intéressante de son passé. Heureusement, cela fonctionne, et le loup-garou et Elsa se frayent un chemin à travers les chasseurs et les hommes de main restants. Elsa revendique la Bloodstone comme la sienne et prend son siège ancestral dans le manoir de Bloodstone, tandis que Jack se réveille sous sa forme humaine grâce à l’intervention opportune de Ted.

Pourquoi est-il en noir et blanc ?

Le téléfilm est un hommage à l’horreur vintage d’environ la première moitié du 20e siècle. Du générique d’ouverture de style vintage au décor de cimetière déformé en forme de labyrinthe et aux airs de gramophone crépitants des années 1940, il y a des clins d’œil à l’horreur expressionniste des films muets comme Nosferatu de 1922 et Le Cabinet du Dr Caligari de 1920. Une autre grande influence vient du studio de cinéma Universal, qui dans les années 30 et 40 a réalisé un assortiment de films d’horreur mettant en vedette des goules de l’âge d’or comme Dracula, Frankenstein, la Momie et, bien sûr, le Wolfman.

Il y a même ces petites “brûlures de cigarette” qui clignotent et vous manquent dans le coin supérieur droit de l’écran, qui ont été ajoutées aux vieux films pour montrer aux projectionnistes de théâtre quand changer la bobine (si vous ne le faites pas savoir ce que signifient ces mots, c’est mémorablement expliqué dans Fight Club).

L’écran se remplit de couleurs alors qu’Elsa réclame la pierre de sang, tandis que la chanson Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland enfle. Quelque part au-dessus de l’arc-en-ciel vient du film de 1939 Le Magicien d’Oz qui a également basculé entre le monochrome et la couleur. Fait intéressant, Werewolf by Night est l’inverse du Magicien d’Oz, qui est passé au lumineux Technicolor pour la majeure partie de l’histoire s’est ensuite terminée par un retour au monochrome. Dans ce cas, les sections en noir et blanc dénotaient le monde «réel» et la couleur signalait un passage au royaume fantastique d’Oz (qui était peut-être un rêve).

Cette utilisation de la couleur n’est probablement qu’un clin d’œil stylistique à un film classique, mais nous sommes ici pour trop réfléchir, il est donc tentant de se demander s’il s’agit d’une sorte de commentaire sur la nature de la réalité dans l’univers cinématographique Marvel. Peut-être que cela dit que les aspects surnaturels de l’univers Marvel sortent maintenant de l’ombre et passent à la couleur pour montrer que des personnages comme Elsa Bloodstone, Jack Russell et Man-Thing font bien partie du MCU.

Qui sont les chasseurs ?

Mis à part Jack, Ted et Elsa, la plupart des personnages du film sont créés pour cette histoire et n’ont pas d’homologues évidents dans la bande dessinée.

Gael García Bernal joue Jack Russell, le loup-garou de nuit.

Laura Donnelly, que vous connaissez peut-être dans Outlander et The Nevers, joue Elsa Bloodstone.

Carey Jones joue Man-Thing AKA Ted. Jones a précédemment joué le grincheux Wookie Black Krrsantan dans Le livre de Boba Fett.

Disney+



Harriet Sansom Harris est Verusa, gardienne de l’héritage Bloodstone.

Eugénie Bondurant joue Azarel. Vous avez peut-être vu Bondurant dans les films Hunger Games et The Conjuring.

Leonardo Nam est Liorn. Nam est déjà apparu dans Westward.

Kirk R. Thatcher est Jovan, le costaud Écossais. En plus d’apparaître récemment dans Star Trek: Picard, Thatcher est peut-être mieux connu comme le rocker punk qui a rencontré Spock dans un bus dans Star Trek IV: The Voyage Home.

Daniel J Watts joue Barasso. Watts a déjà joué dans The Marvelous Mrs. Maisel.

Al Hamacher joue Billy Swan. Hamacher est déjà apparu dans Cobra Kai.

David Silverman est The Flaming Tuba (sérieusement).

Fait intéressant, les rapports initiaux suggéraient que Jaycob Maya jouerait un personnage appelé Jake Gomez, connu des fans de bandes dessinées comme la deuxième incarnation de Werewolf by Night. Mais il n’apparaît pas dans le film fini.

Quels sont les noms sur les tombes ?

On pourrait penser que la tombe dans laquelle Elsa et Jack sont momentanément piégés serait mûre pour les œufs de Pâques, mais les différents noms sur les pierres tombales ne sont pas des références évidentes aux bandes dessinées Marvel. Ce sont des blagues qui rendent hommage aux amis du réalisateur Michael Giacchino. “Mika Brandonen Kleyla”, par exemple, est un clin d’œil au directeur artistique et ancien imaginateur de Disney. Brandon Kleyla.

À qui devons-nous faire attention dans les crédits?

Le réalisateur Michael Giacchino a déjà réalisé un court métrage de Star Trek, mais il est mieux connu en tant que compositeur de diverses musiques de films. Il a composé la musique de plusieurs bandes originales de films Mission : Impossible, Jurassic World, Star Trek et Pixar, ainsi que de The Batman, Lightyear et de plusieurs films Marvel, dont Thor : Love and Thunder.

Le générique fait un clin d’œil aux créateurs de Werewolf by Night Roy Thomas, Jean Thomas, Gerry Conway et Mike Ploog.

Les créateurs de bandes dessinées Dan Abnett, Andy Lanning et Michael Lopez sont salués pour avoir créé Elsa Bloodstone en 2001, ainsi que John Warner qui a créé Ulysses Bloodstone en 1975 (avec Len Wein et Marvel Wolfman, non mentionnés dans le générique). Stuart Immonen est remercié pour son travail définissant le look d’Elsa Bloodstone dans la série de bandes dessinées anarchiques Nextwave: Agents of HATE (écrite par Warren Ellis, non mentionnée ici).

Nous remercions également les légendaires dessinateurs de bandes dessinées d’horreur Gray Morrow, Sonny Trinidad et Pat Boyette (qui a d’ailleurs créé Pacificateurvu plus récemment dans le cadre de DC’s Suicide Squad) et Mike Vosberg (qui a travaillé pour Marvel et DC et a illustré la série Tales From the Crypt de 1989).

Des remerciements particuliers sont adressés au frère de Giacchino, Anthony, un documentariste oscarisé ; le producteur de films Bryan Burk ; Brad Bird, l’animateur et réalisateur derrière Les Indestructibles, Ratatouille, The Iron Giant et Mission : Impossible – Ghost Protocol ; l’équipe de production; et “des parents qui ont encouragé leurs enfants à s’amuser en imaginant un monde rempli de monstres classiques”. Awww.

Quelle est la prochaine étape pour Marvel ?

Série MCU actuelle Elle-Hulk vient de ramener Casse-cou et se dirige maintenant vers sa finale jeudi prochain le 13 octobre.

Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles le 11 novembre.

Après cela, il est de retour à Disney Plus pour un autre one-off, un Guardians of the Galaxy Holiday Special écrit et réalisé par James Gunn en décembre.