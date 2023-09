Marvel’s Echo date de sortie, distribution, intrigue et actualités

Même si Maya Lopez n’est peut-être pas un super-héros particulièrement reconnaissable, elle est sans doute l’un des personnages les plus excitants de l’univers Marvel. Elle a fait sa première apparition en 1999 dans la bande dessinée Daredevil. Amérindienne, sourde et dotée d’une jambe prothétique, elle est une maîtrise des arts martiaux et une adversaire extrêmement dangereuse. Cependant, ses pouvoirs ne proviennent pas de mutations ou d’une technologie avancée comme les autres personnages : Maya peut parfaitement copier les mouvements de son adversaire.

Elle a fait sa première apparition dans la série Hawkeye, même si elle n’a jamais utilisé son pseudonyme de bande dessinée. L’histoire de Maya est particulièrement dramatique : adolescente, elle a été témoin de la mort de son père. William Lopez, chef de la mafia du survêtement, a été tué par un justicier nommé Ronin. Wilson Fisk, alias Kingpin, s’est occupé de la jeune fille orpheline et Maya a consacré sa vie à traquer le tueur.

L’écho est susceptible de se déclencher après les événements du Hawkeye. Découvrez à quoi vous attendre de la nouvelle série de Marvel.

Disney+

Echo devait initialement sortir sur Disney+ le mercredi 29 novembre 2023. Cependant, The Hollywood Reporter précise que la série a désormais été repoussée à janvier 2024 en raison des grèves en cours des écrivains et des acteurs à Hollywood.

Echo sera composé de six épisodes, qui sortiront tous le même jour – une décision inhabituelle pour Disney.

Terrain d’écho

Spoilers pour la série Hawkeye ci-dessous.

Dans la série sur les aventures de Noël de Clint Barton, Maya Lopez est apparue comme la tête de la mafia du survêtement, opérant sous le protectorat du Kingpin. En retrouvant Ronin, la femme réussit à atteindre Hawkeye et découvrit que c’était lui qui avait tué son père, luttant contre le crime dans les rues de New York.

Il s’est avéré que le meurtre de William Lopez a eu lieu à la connaissance et avec le consentement du Kingpin. Ayant découvert la vérité sur son mentor, Maya a tenté de lui tirer dessus. Cependant, comme on pouvait s’y attendre, Fisk a survécu. Il devrait apparaître dans la série Echo en tant que méchant.

Mais qu’est-il arrivé à Maya ? La nouvelle émission implique qu’elle a quitté la ville et est retournée dans sa communauté Cheyenne en Oklahoma.

Disney+

Comme le dit la description de la série :

Diffusée exclusivement sur Disney, l’histoire d’origine d’Echo revisite Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale. Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et accepter le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour aller de l’avant.

En plus du Kingpin, Daredevil apparaîtra également dans Echo. Il convient de mentionner que dans les bandes dessinées, Maya est envoyée par Fisk pour vaincre Matt Murdock, mais les super-héros tombent amoureux les uns des autres, il est donc possible que la même chose se produise dans la série. Cela créerait également de belles intrigues pour Daredevil: Born Again, qui devrait être diffusé plus tard dans l’année.

Il est probable que la série solo décrira également les circonstances dans lesquelles Maya obtient son surnom évocateur.

Casting et équipe d’écho

Les acteurs suivants sont confirmés pour apparaître dans la série :

Alaqua Cox – Maya López

– Maya López Charlie Cox – Matt Murdock/Daredevil

– Matt Murdock/Daredevil Vincent D’Onofrio – Wilson Fisk/Caïd

– Wilson Fisk/Caïd Zahn McClarnon – William Lopez, le père de Maya

– William Lopez, le père de Maya Devery Jacobs – Julie, membre de la famille de Maya

– Julie, membre de la famille de Maya Chaske Spencer

Cardinal Tantoo

Cody Foudre

Graham Greene

Echo est créé par Marion Dayre (Better Call Saul). Les épisodes sont réalisés par Sydney Freeland (Reservation Dogs) et Catriona McKenzie (The Walking Dead).

