Marvel’s Avengers se réunit pour soutenir Kamala Harris – Célébrité

Le casting de stars de Marvel Vengeurs se réunit pour soutenir la candidate démocrate Kamala Harris aux prochaines élections présidentielles américaines, ce qui CNN récemment appelé une course « presque égale ».

Une courte vidéo publiée sur le compte Instagram de Robert Downey Jr présente un appel vidéo initié par Scarlett Johansson et comprend Mark Ruffalo, Don Cheadle, Chris Evans, Danai Gurira, Paul Bettany et Downey.

Ruffalo l’a également partagé sur son compte X (anciennement Twitter), en déclarant : « Ne restez pas de côté. C’est celui où nous perdrons gros : le projet 2025, les droits reproductifs des femmes, le changement climatique, les droits LGBTQIA+, l’éducation publique, l’allégement de la dette étudiante, la loi sur les soins abordables, la sécurité sociale et, à partir d’aujourd’hui, les vaccins qui sauvent des vies. Cette merde est réelle et elle va venir pour toi.

Dans la vidéo, les Avengers passent du temps à essayer de trouver un slogan pour Harris, tandis que Ruffalo essaie de les encourager à parler de vote. Finalement, les acteurs décident de « à bas la démocratie » et, tandis qu’une partition héroïque joue en arrière-plan, chaque célébrité lit dramatiquement la nouvelle phrase, tandis que Ruffalo tente de leur faire comprendre que la réplique est tout à fait à l’opposé de leur objectif. .

La vidéo est courte, douce et drôle, et s’ajoute à la liste croissante de stars hollywoodiennes soutenant ouvertement Harris pour la course présidentielle. Avant cela, la légendaire Oprah Winfrey, la royauté de la pop Taylor Swift et Beyoncé avaient exprimé leur soutien, la chanteuse des « Single Ladies » étant présente et prenant la parole lors d’un rassemblement.

Selon le Tuteurrien que la semaine dernière, Madonna, Bad Bunny, Ricky Martin, LeBron James et l’ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger se sont tous prononcés en faveur de Harris.

Mais quelle différence le soutien d’une célébrité fait-il ?

Un rapport de l’Université Northwestern de 2008 a révélé que le soutien de Winfrey ajoutait un million de voix au décompte de Barack Obama. Cependant, un rapport de 2010 de l’Université d’État de Caroline du Nord a révélé que le soutien de célébrités à George Clooney et à Angelina Jolie n’avait pas fait grand-chose pour faire bouger les choses sur le plan politique.

Ashley Spillane a écrit dans une étude publiée le mois dernier par la Kennedy School de Harvard que les organisations à but non lucratif ont constaté « des taux plus élevés d’inscription des électeurs en ligne ou d’inscription des agents électoraux lorsqu’une célébrité promeut ces appels à l’action ».

« Même si certains sondages montrent que les gens affirment qu’ils ne sont pas influencés par les voix des célébrités lorsqu’il s’agit de politique, des preuves plus rigoureuses indiquent que ces voix sont incroyablement puissantes », a déclaré Spillane.