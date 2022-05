Marvell affiche des bénéfices solides en passant du consommateur au cloud

Marvell Technology (MRVL) a annoncé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu après la cloche de clôture. La société de semi-conducteurs a enregistré un chiffre d’affaires record de 1,45 milliard de dollars pour le premier trimestre de son exercice 2023, en hausse de 74% par rapport à l’année précédente et dépassant les attentes de Street de 1,43 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 52 cents a devancé l’estimation consensuelle de 52 cents. De plus, la société a déclaré une marge brute ajustée de 65,5 %, ce qui était conforme aux attentes. C’était une autre version solide de Marvell. La détermination de la direction à réduire son exposition au marché grand public tout en se concentrant davantage sur les marchés finaux tels que la 5G, le cloud, l’automobile, les entreprises et les réseaux porte clairement ses fruits. Les défis du côté de l’offre restent un obstacle à la croissance, mais la direction du fabricant de puces travaille avec diligence pour garantir une capacité supplémentaire et nous nous attendons à ce que l’entreprise réussisse au cours des prochains trimestres. Avec 88 % des ventes provenant de projets d’infrastructure de données, nous pensons que la transition pluriannuelle de Marvell offre la résilience des revenus et le pouvoir de tarification pour naviguer dans cet environnement difficile. Le fabricant de puces s’est positionné pour être un fournisseur prioritaire pour les clients. Cela signifie que les clients donneront la priorité aux achats auprès de Marvell lorsqu’ils envisageront les réductions budgétaires nécessaires face aux vents contraires macroéconomiques. À l’appui de ce point de vue, la direction a annoncé ses “très fortes” réservations – bons de commande ou engagements d’achat – au cours des deux derniers trimestres, ajoutant que “les perspectives de la demande pour l’année continuent d’être fortes”. Guidance En plus des résultats solides, les guidances ont également dépassé les attentes. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023, la direction prévoit des revenus de 1,52 milliard de dollars, plus ou moins 3 %, bien au-dessus des 1,49 milliard de dollars attendus par la rue. Les prévisions de bénéfice ajusté par action ont également dépassé les attentes à 56 cents, plus ou moins 3 cents, par rapport au consensus de 55 cents. En revanche, le guide de marge brute ajustée entre 65% et 65,5% était légèrement inférieur au consensus de 65,6% à mi-parcours. Voici comment la direction a déclaré avoir créé cette orientation : les ventes de centres de données devraient progresser séquentiellement à un chiffre à un chiffre et augmenter d’environ 50 % par rapport à la période de l’année précédente, les offres basées sur le cloud devant “augmenter considérablement” plus rapidement que les autres. -marché des locaux, à la fois séquentiellement et d’une année sur l’autre. L’infrastructure des opérateurs devrait connaître une croissance séquentielle à un chiffre élevée en pourcentage, augmentant d’environ 40 % par an. La croissance des revenus des réseaux d’entreprise devrait connaître une croissance séquentielle au milieu de l’adolescence en pourcentage, en hausse d’environ 45 % d’une année sur l’autre. Les revenus de l’automobile et de l’industrie devraient augmenter séquentiellement à un chiffre et augmenter de 60 % par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus des consommateurs devraient baisser séquentiellement dans les chiffres à un chiffre et être “stables” par rapport à il y a un an. Répartition des ventes trimestrielles Les ventes des centres de données se sont élevées à 640,5 millions de dollars, en hausse de 131 % d’une année sur l’autre, la direction faisant état d’une solidité généralisée dans plusieurs gammes de produits. Il a ajouté que le cloud reste le principal moteur du segment. Notamment, cette force est survenue malgré les contraintes d’approvisionnement persistantes. Les ventes d’infrastructures de transporteur de 252 millions de dollars, en hausse de 50 %, ont été tirées par la croissance des déploiements 5G. Les ventes de réseaux d’entreprise, qui ont été inférieures aux attentes de la direction en raison des « impacts liés à la chaîne d’approvisionnement », se sont élevées à 286,6 millions de dollars, en hausse de 64 % d’une année sur l’autre. Lors de l’appel, la direction a indiqué qu’elle travaillait en étroite collaboration avec des partenaires pour garantir une capacité supplémentaire afin de permettre une croissance soutenue des revenus. “La croissance a été tirée par [market] partager les gains”, ont-ils ajouté, citant une augmentation du contenu alors que les clients commencent à expédier de nouvelles plates-formes développées pour prendre en charge la “modernisation du réseau d’entreprise”. besoin de se connecter de n’importe où et de transmettre des données à haut débit pour prendre en charge la visioconférence. Les ventes automobiles/industrielles se sont élevées à 89,3 millions de dollars, en hausse de 94 % d’une année sur l’autre, car les équipementiers ou les fabricants d’équipement d’origine continuent d’adopter les solutions Ethernet Britghtlane de Marvell. Les équipementiers s’appuient sur l’offre Brightlane de Marvell pour les aider à fabriquer des voitures plus connectées avec moins de latence pour traiter les données plus rapidement.Les ventes aux consommateurs de 178,5 millions de dollars, en hausse de 7%, ont été tirées par les ventes de contrôleurs de disques à semi-conducteurs (SSD) de Marvell, qui se trouvent dans plates-formes orientées consommateur telles que les consoles de jeu. La baisse des ventes de disques durs PC (pensez aux disques durs traditionnels) a partiellement compensé la force du contrôleur SSD. rmer déplace ce dernier. « De notre point de vue, le passage des disques durs aux disques SSD sur le marché des ordinateurs portables est presque terminé, et nos revenus provenant des disques durs pour ordinateurs portables au premier trimestre de l’exercice 2023 représentaient moins de 1 % des revenus consolidés de Martel », a déclaré la direction de Marvell lors de l’appel. . Matt Murphy, PDG, Marvell Technology Scott Mlyn | CNBC