Marvel vient de refondre un personnage majeur du MCU, mais il y a une bonne raison à cela

Marvel a refondu un personnage de la série Disney Plus Agathe depuis toujours, surprenant de nombreux fans du MCU, mais il y a une bonne raison pour laquelle cela s’est produit.

La dernière série Marvel Agatha tout au longune suite à celui de 2021 WandaVision, a été créé sur Disney Plus en septembre de cette année et s’avère être un succès auprès des fans de MCU. Au moment de la rédaction, Agatha tout au long a obtenu 83% des critiques et 81% du public sur le site Web global Tomates pourries.

Découvrez le Agatha tout au long bande-annonce ci-dessous!

« Agatha Harkness, envoûtée, retrouve sa liberté grâce à l’aide d’un adolescent. Intriguée par son plaidoyer, elle se lance dans les épreuves de la Route des Sorcières pour récupérer ses pouvoirs et découvrir les motivations de l’adolescent », peut-on lire dans le synopsis de Agatha tout au long.

Avant de continuer, nous sommes sur le point de nous aventurer dans les spoilers sur cette série, mais je vais essayer d’être aussi vague que possible. Cependant, considérez ceci comme votre avertissement de spoiler.

Outre Agatha, l’autre personnage principal s’appelle « Teen » à qui un sceau est imposé qui l’empêche de prononcer son vrai nom. Avant l’épisode le plus récent, beaucoup soupçonnaient qu’il était l’un des fils jumeaux de Wanda Maximoff, Tom ou Billy.

Eh bien, il a depuis été révélé que Teen était Billy Kaplan, mais certains fans sont perplexes quant à l’acteur qui le joue dans Agatha tout au longJoe Locke, a près de 10 ans de plus que le garçon qui incarnait la version du personnage vu dans WandaVisionJulien Hilliard.

Comme repéré par ComicBook, Julian Hilliard a répondu positivement à la refonte dans Agatha tout au long. « Joe Locke est génial, vous tous… Je soutiens pleinement quel que soit le rôle qu’il joue dans le MCU », a-t-il déclaré. tweeté.

Pourtant, les fans se demandaient pourquoi le personnage avait été refondu et Redditor Drearyghost1361 expliqué en répondant à un autre membre sur le fil.

« Dans les comics, les jumeaux se réincarnent rétroactivement », ont-ils commencé.

« Leurs âmes sont remontées dans le temps et ont habité les corps qui allaient devenir Billy Kaplan (Wiccan) et Tommy Shepherd (Speed), qui sont physiquement identiques à l’exception de la couleur de leurs cheveux, bien qu’ils soient nés de parents différents avant même que Wanda ne fasse le vœu », ont-ils déclaré. a continué. « Ils n’ont également aucun souvenir de leurs vies antérieures, du moins au début. »

« Nous ne savons pas si c’est ainsi que cela fonctionnera Agatha tout au longbien sûr, et si vous vous demandez où est Tommy, il y a des rumeurs selon lesquelles il serait là VisionQuêtequi est le troisième de cette série pseudo-anthologique, mais je pense que c’est tout ce que nous savons.

Donc voilà, l’explication la plus probable de la refonte et de l’écart d’âge de près de 10 ans est que Billy est une réincarnation.

Le sixième épisode de Agatha tout au long est diffusé ce mercredi sur Disney Plus et la série se termine par une double programmation le 30 octobre 2024.