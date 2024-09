Marvel vient de mettre fin à une importante théorie sur le retour de Scarlet Witch

Attention ! Cet article contient des SPOILERS pour les épisodes 1 et 2 de Agatha All AlongBeaucoup ont vu l’introduction d’un nouveau personnage dans Agatha depuis toujours comme le principal indice que Scarlet Witch ferait son retour dans le MCU, mais les deux premiers épisodes ont déjà mis cette théorie en suspens. La dernière apparition de Wanda dans le MCU était dans Docteur Strange dans le multivers de la foliequi s’est terminé par son sacrifice pour détruire le Darkhold. Elle a depuis été confirmée morte par Marvel dans plusieurs projets. Cependant, la façon dont sa mort s’est déroulée a semblé largement insatisfaisante et décevante pour beaucoup, donc certains ont gardé l’espoir qu’elle fera un retour d’une manière ou d’une autre.









Avec Agatha depuis toujours étant un spin-off de WandaVision, la série semble être l’endroit naturel pour que le MCU fasse revivre la Sorcière RougeWanda a déjà joué un rôle clé dans la série, car l’apparition mystérieuse de son cadavre aide à rappeler à Agatha son véritable passé. La théorie de sa résurrection n’a été intensifiée que par l’introduction de Teen, joué par Joe Locke, qui est largement supposé être une variante de Billy Maximoff. Cependant, les motivations révélées par Teen dans l’épisode 2 ne correspondent pas à la résurrection de Wanda et ont peut-être déjà tué la théorie.





Le désir de pouvoir d’une adolescente tue 1 théorie sur le retour de la Sorcière rouge





Avant Agatha depuis toujours a été créée, l’une des théories les plus populaires était que L’adolescent est en fait le fils de Wanda et qu’il veut parcourir le chemin des sorcières pour le bien de sa mère. The Witches’ Road est une série dangereuse de défis et d’épreuves magiques. Si l’individu peut survivre au voyage, il reçoit alors ce qu’il désire vraiment. De nombreux fans pensent que le désir le plus profond de Teen était de ramener sa mère à la vie, c’est pourquoi il cherche l’aide d’Agatha et de son clan.

Dans Agatha depuis toujours épisode 2, Teen recrute Agatha pour l’aider dans son voyage car elle aurait déjà affronté la Route des Sorcières auparavant. Cependant, il dit à Agatha que sa raison de parcourir la route des sorcières est de pouvoir gagner du pouvoirBien qu’il soit bien informé pour avoir étudié la sorcellerie, il veut avoir le pouvoir de le faire. Si tout ce que Teen veut de la Route des Sorcières est un simple coup de pouce en termes de puissance, cela détruit en grande partie la théorie selon laquelle il a l’intention de ressusciter Scarlet Witch.





Comment l’adolescent pourrait-il encore être lié au retour de Scarlet Witch dans le MCU

La théorie de la Sorcière Rouge est morte d’après ce qu’a dit Teen, mais ses motivations ne devraient peut-être pas être prises au pied de la lettre. Il y a une chance qu’il mente à Agatha et que sa véritable intention soit de ressusciter Wanda, mais il est simplement prêt à dire tout ce qu’il faut pour mettre la puissante sorcière de son côté.. Agatha ne voudrait évidemment pas voyager avec Teen si elle savait qu’il avait l’intention de ressusciter la sorcière qui l’a emprisonnée et lui a pris ses pouvoirs.





L’adolescent pourrait aussi simplement laisser quelques détails de côté devant Agatha. Peut-être que son intention sur la Route des Sorcières est vraiment de obtenir un boost de puissance qu’il pourra ensuite utiliser pour ramener Wanda. Agatha ne peut pas entendre certains détails sur Teen, donc il a peut-être déjà fait allusion au fait qu’il veut ramener un être cher, mais Agatha ne le sait tout simplement pas encore. En ce qui concerne le motif actuel de Teen, Agatha depuis toujours Les téléspectateurs ne devraient pas trop attendre du retour de Wanda dans le MCU. Cependant, il y a encore un peu d’espoir pour la Sorcière Rouge à l’avenir.





