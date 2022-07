Marvel & Tems “No Woman No Cry” de Wakanda Forever

Marvel Studios et Tems sortent “No Woman No Cry” de la bande-annonce épique Black Panther: Wakanda Forever sortie ce week-end.

Samedi, Marvel Studios est retourné dans le Hall H du Comic-Con de San Deigo et, comme prévu, a livré tout ce dont les fans de Marvel pouvaient rêver. Jonathan Majors est monté sur scène en confirmant que les prochaines années d’histoires de méchants Marvel reposent sur ses épaules et qu’il est prêt à livrer. Marvel a également annoncé non pas un mais deux Avengers qui déménageraient en 2025. Alors que 2025 est à jamais loin, la seule chose à venir qui était la chute du micro de la vitrine du Hall H était que Marvel livrait enfin la bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever.

Marvel Studios & Tems publient “No Woman No Cry” présenté dans la bande-annonce de The Black Panther: Wakanda Forever.

La bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever a laissé le public et bien d’autres à la maison en larmes. Les plans étaient magnifiques, le montage de la bande-annonce avait un but et en plus, la bande son était parfaite. Angela Bassette a livré une scène puissante sur la bande sonore qui a retenu votre attention. Marvel a annoncé que la couverture de “No Woman No Cry” avait été interprétée par nul autre que Tems. Au lieu de nous faire attendre la chanson, ils l’ont publiée dans un prologue en trois packs pour ceux qui sont prêts à la rejouer. Vous pouvez écouter la version complète de Tems “No Woman No Cry” ci-dessous.