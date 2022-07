Marvel sur Disney Plus : Un guide complet pour chaque série et film

Envie d’action de super-héros? Votre meilleur pari est sur Disney Plus, la maison du contenu Marvel. Vous trouverez ici la majorité des films MCU, une sélection d’émissions de télévision et quelques goodies animés.

Films MCU sur Disney+

Pour la meilleure expérience de visionnage, nous avons placé ces films dans l’ordre chronologique dans lequel ils se produisent, donc si vous commencez depuis le début, vous pouvez vous frayer un chemin chronologiquement. Bien sûr, il y a quelques lacunes où certains films qui ne sont pas disponibles sur Disney+ devraient l’être, vous pouvez découvrir ce qu’ils sont ci-dessous.

Captain America : le premier vengeur

Capitaine Marvel

Homme de fer

L’homme de fer 2

Thor

Les Vengeurs

Homme de fer 3

Thor: Le Monde des Ténèbres

Captain American : Le Soldat de l’Hiver

Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens De La Galaxie Vol. 2

Avengers: l’ère d’Ultron

L’homme fourmi

Captain America : Guerre Civile

Veuve noire

Spider-Man : Retrouvailles

Docteur étrange

Panthère noire

Ant-Man et la guêpe

Thor Ragnarök

Avengers : guerre à l’infini

Avengers : Fin de partie

Spider-Man: loin de chez soi

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Éternels

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Autres films Marvel sur Disney+

Pour rendre les choses encore plus confuses, il existe d’autres films qui appartiennent maintenant à Disney et qui ne se déroulent pas dans le même “univers” que les films Marvel ci-dessus, comme la franchise X-Men. Cela changera pour les futurs films, mais pour l’instant, ceux-ci s’inscrivent dans une liste distincte.

X Men

X2

X-Men: L’Affrontement final

X-Men Origins: Wolverine

X-Men: Days of Future Past

X-Men : Apocalypse

X-Men: Première classe

Le Carcajou (2013)

X-Men : Phénix noir

Les Quatre Fantastiques : L’Ascension du Surfeur d’Argent

Dead Pool

Deadpool 2

Logan

Homme araignée

Spiderman 2

L’incroyable homme-araignée

L’incroyable Spider-Man 2

Émissions de télévision Marvel sur Disney +

Si la télévision en direct est plus votre truc, il y a neuf émissions principales à découvrir sur Disney Plus, qui participent toutes au même univers que les films MCU. Ceux à partir de WandaVision sont réalisés par Marvel Studios et ont des liens plus forts avec les films, y compris certaines de leurs plus grandes stars.

Séries animées Marvel et spéciaux sur Disney+

Des vieux classiques des années 80 à nos jours, il y a des heures et des heures de contenu Marvel animé à explorer.

MODOK

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

Hit-Monkey

Marvel Comics L’Incroyable Hulk

Hulk : les agents de SMASH

Hulk : la demeure des monstres

Iron Man et Hulk : Heroes United

Les quatre Fantastiques

réunion de justiciers

Futurs Vengeurs

Le spectacle de l’équipe de super-héros

The Avengers : les héros les plus puissants de la Terre

Marvel Rising: chasser les fantômes

Homme de fer (1994)

Iron Man et Captain America : Heroes United

Aventures de super-héros : combat de givre !

gardiens de la Galaxie

Surfeur d’Argent

Marvel Comics X-Men

Spiderman de Marvel

Spider-Man et ses incroyables amis

Spider-Man ultime

Spiderman illimité

Femme araignée

Spiderman (1981)

Spiderman (1994)

Short Marvel sur Disney+

Pour certains contenus de petite taille – où les épisodes durent environ cinq minutes – cela vaut la peine de consulter les courts métrages d’animation proposés.

Avengers : le short de la guerre secrète

Short Les Gardiens de la Galaxie

Initiation montante

Short Ant-Man

Bandes dessinées ultimes

Aventures de super-héros

Fusée et Groot

Short Spider-Man

Tous saluent le roi

Documentaires Marvel

Nous n’avons pas encore fini ! Entrez dans les coulisses du monde Marvel avec tous les documentaires disponibles.

Projet de héros de Marvel

Marvel élargit l’univers

L’assemblage d’un univers par Marvel

Marvel 75 ans : de la pulpe à la pop !

Le 616 de Marvel

Marvel Studios : Légendes

Marvel Studios ASSEMBLÉS

Un guide du fan de Mme Marvel

Quel contenu Marvel manque-t-il ?

Malgré la gamme de titres ci-dessus, il manque encore une sélection de choses. Malheureusement, vous devrez vous pencher sur d’autres abonnements en streaming et téléchargements numériques pour les regarder.

Spider-Man : Pas de retour à la maison

L’incroyable Hulk

Cape et poignard

Les nouveaux mutants

Spiderman 3

Spider-Man: dans le Spider-Verse

Quel contenu Marvel est en route?

Nous verrons peut-être certains des éléments ci-dessus finir par arriver à Disney + – mais à part cela, il y a aussi d’autres émissions d’action en direct plus énormes en route: