Marvel sur Disney Plus: un guide complet

Envie d’action de super-héros? Votre meilleur pari est sur Disney Plus, le berceau du contenu Marvel. Vous trouverez ici la majorité des films MCU, une sélection d’émissions de télévision et quelques goodies animés. Nous avons également des articles similaires à celui-ci pour la franchise Star Wars et la gamme Pixar.

Vous n’avez pas encore de compte Disney Plus? Rendez-vous sur le site Web pour vous inscrire. Les abonnements coûtent 7,99 £ pour un compte mensuel glissant ou 79,90 £ pour 12 mois.

Films MCU sur Disney + Pour une expérience de visionnage optimale, nous avons placé ces films dans l’ordre chronologique dans lequel ils se produisent, donc si vous partez du début, vous pouvez vous frayer un chemin chronologiquement. Bien sûr, il y a quelques lacunes où certains films devraient être, vous pouvez les découvrir ci-dessous. Captain America: le premier vengeur

Capitaine Marvel

Homme de fer

L’homme de fer 2

Thor

Les Vengeurs

Iron Man 3

Thor: Le Monde des Ténèbres

Captain American: le soldat de l’hiver

Gardiens de la Galaxie

Gardiens de la galaxie Vol. 2

Avengers: l’ère d’Ultron

L’homme fourmi

Captain America: guerre civile

Docteur Strange

Panthère noire

Thor Ragnarok

Avengers: guerre à l’infini

Ant-Man et la guêpe

Avengers: Fin de partie Autres films Marvel sur Disney + Pour rendre les choses encore plus confuses, il existe d’autres films qui appartiennent maintenant à Disney et qui ne se déroulent pas dans le même « univers » que les films Marvel ci-dessus – tels que la franchise X-Men. Cela changera pour les futurs films, mais pour l’instant, ceux-ci s’inscrivent dans une liste séparée. X Men

X2

X-Men: L’Affrontement final

X-Men Origins: Wolverine

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

Le carcajou (2013)

X-Men: Phénix sombre

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Deadpool 2 Émissions télévisées Marvel sur Disney + Si la télévision en direct est plus votre truc, il y a quatre émissions principales à découvrir sur Disney Plus, qui participent toutes du même univers que les films MCU. Série d’animation Marvel et spéciaux sur Disney + Des vieux classiques des années 80 à nos jours, il y a des heures et des heures de contenu animé Marvel à explorer. Marvel Comics L’incroyable Hulk

Hulk: Les agents de SMASH

Hulk: là où habitent les monstres

Iron Man et Hulk: Heroes United

Les quatre Fantastiques

réunion de justiciers

Futurs Avengers

Le spectacle de super-héros

The Avengers: les héros les plus puissants de la Terre

Marvel Rising: Chasing Ghosts

Iron Man (1994)

Iron Man et Captain America: Heroes United

Super Hero Adventures: Frost Fight!

gardiens de la Galaxie

Surfeur d’Argent

Marvel Comics X-Men

Spider-Man de Marvel

Spider-Man et ses amis incroyables

Spider-Man ultime

Spider-Man illimité

Femme araignée

Spider-Man (1981)

Spider-Man (1994) Shorts Marvel sur Disney + Pour certains contenus de petite taille – où les épisodes durent environ cinq minutes – il vaut la peine de consulter les courts métrages d’animation proposés. Avengers: Short de guerre secrète

Short Gardiens de la Galaxie

Initiation montante

Short Ant-Man

Bandes dessinées ultimes

Aventures de super héros

Rocket et Groot

Short Spider-Man Documentaires Marvel Nous n’avons pas encore fini! Entrez dans les coulisses du monde Marvel avec tous les documentaires disponibles. Projet de héros de Marvel

Marvel élargit l’univers

Marvel assemble un univers

Marvel 75 ans: de la pulpe à la pop!

Marvel’s 616

Marvel Studios: Légendes

Marvel Studios ASSEMBLÉ Quel contenu Marvel manque-t-il? Malgré la gamme de titres ci-dessus, il manque encore une sélection de choses. Notamment, les films Spider-Man et la série Netflix Marvel. Malheureusement, vous devrez vous pencher sur d’autres abonnements en streaming et des téléchargements numériques pour les regarder. Spider-Man: retour à la maison

Spider-Man: loin de chez soi

L’incroyable Hulk

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Poing de fer

Cape et poignard

Les défenseurs

X-Men: Première classe

Logan

Les nouveaux mutants

Dead Pool Quel contenu Marvel est en route? Nous pouvons voir certains des éléments ci-dessus finir par arriver à Disney + – mais en plus de cela, il y a aussi d’autres énormes émissions en direct sur le chemin. En outre, il existe également certains des principaux films à succès qui constitueront la phase quatre – Black Widow étant le premier de ceux-ci programmés. Ce film est prévu pour une double sortie cinématographique et Disney + en streaming, mais nous ne savons pas si les futurs films feront de même. Loki (11 juin 2021)

Black Widow (9 juillet 2021)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (Sortie cinéma – 3 septembre 2021)

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Été 2021)

Hawkeye (automne 2021)

Mme Marvel (fin 2021)

The Eternals (Sortie cinéma – 5 novembre 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sortie cinéma le 25 mars 2022)

Thor: Love and Thunder (Sortie cinéma le 6 mai 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (Sortie cinéma le 8 juillet 2022)

The Marvels (Sortie cinéma le 11 novembre 2022)

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie (vacances 2022)

She-Hulk

Chevalier de la lune

Invasion secrète

Coeur de pierre

Guerres d’armure

Je suis Groot

Lame

Ant-Man et la guêpe: Quantumania

Les quatre Fantastiques