Marvel Studios publie une deuxième bande-annonce pour “Wakanda Forever”

Marvel Studios publie la deuxième bande-annonce de la suite de Black Panther “Wakanda Forever” aux côtés des billets en vente. Ryan Coogler décompose la bande-annonce émotionnelle d’EW.

Il nous reste un peu moins d’un mois pour la sortie de la suite de “Black Panther” de Marvel en 2018. La sortie du film est un moment doux-amer après le décès de l’acteur bien-aimé Chadwick Boseman. Kevin Feige, Marvel et bien sûr Ryan Coogler ont promis un hommage épique à l’acteur dans le deuxième volet. Aujourd’hui, les billets ont officiellement été mis en vente pour le film accompagné d’une toute nouvelle bande-annonce. La bande-annonce donne tout ce dont nous avons besoin d’un pic à la combinaison Ironheart, plus de Namor et une compréhension légèrement meilleure de l’intrigue.

Ryan Coolger décompose la bande-annonce de “Wakanda Forever” et les détails de la réalisation du film après la perte de Chadwick Boseman

Alors que les billets étaient mis en vente et que la nouvelle bande-annonce était sortie EO, ont sorti leurs nouvelles couvertures mettant en vedette le casting du film. EW s’est également assis avec Coogler pour décomposer la nouvelle bande-annonce et comment le script a changé avec la perte de Chadwick.

“Je devais trouver une façon dont je sentais que je pouvais continuer et une façon dont notre famille Black Panther pouvait continuer”, explique Coogler. «J’ai commencé à créer un film qui contenait des éléments du film que nous venions de terminer d’écrire, mais qui appliquait également les thèmes que les personnes qui souffraient autant que moi pouvaient réellement jouer et exécuter et sortir de l’autre côté ensemble.”

Coogler révèle également que le film reflète différents aspects du deuil, quelque chose auquel n’importe qui dans le théâtre peut s’identifier d’une manière ou d’une autre.

“Je pense que ce film est recouvert d’un brouillard de perte et que les lentilles anamorphiques déforment un peu l’image”, explique-t-il. “Parfois, lorsque vous subissez une perte profonde, cela peut déformer votre regard sur le monde.” Le résultat, espère-t-il, est un blockbuster émotionnel à la fois épique et intime. “Ce que nous recherchions, c’était simplement de le rendre tactile, même si cela ressemblait à un rêve”, explique Coogler. “Le film devrait ressembler à un rêve vraiment fou que vous auriez, mais où tout semblerait être vraiment là.”

Vous pouvez consulter les couvertures EW exclusives pour “Wakanda Forever” ci-dessous.