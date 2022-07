Marvel Studios dévoile la bande-annonce de “I Am Groot”

San Diego Comic-Con est en cours et Marvel domine déjà avec ses projets à venir et a également révélé la bande-annonce “I AM Groot”.

San Deigo Comic-Con est en cours et le week-end sera rempli de mises à jour insensées sur ce à quoi s’attendre de plusieurs studios de télévision et de leurs propriétés respectives. Bien sûr, la plus grande partie de la convention sera le retour de Marvel Studios dans le Hall H. Pendant des années, Marvel a créé des souvenirs qui resteront à jamais, de l’annonce de Chadwick Boseman en tant que Black Panther pour la première fois à l’annonce de chaque film Avengers. Avec l’ajout du nouveau service de streaming de Disney, Disney +, il est également possible d’avoir quelques surprises de spectacle ce week-end.

Marvel Studios publie la bande-annonce de “I Am Groot”.

L’une des choses que Marvel a laissées voler aujourd’hui était un aperçu de leur plan d’animation pour l’avenir. La majorité des émissions dont ils ont parlé seront diffusées en 2023 ou 2024 Marvel Zombies et Spider-Man : première année. Une émission, Marvel, a publié des images de son court métrage “I AM Groot” à la voix de Vin Diesel qui arrivera à Disney + le mois prochain. L’émission débarquera sur le service de streaming le 10 août juste avant les débuts de She-Hulk. Vous pouvez regarder la bande-annonce de l’émission ci-dessous.