Marvel Studios dévoile « Black Panther : Wakanda Forever »

“Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et forger une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda”, le studio ajoutée.

La bande-annonce – un aperçu visuellement éblouissant du futur monde de Wakanda – est réglée sur une reprise de la chanson de Bob Marley «No Woman, No Cry». Ludwig Goransson, le compositeur du film, l’a décrit comme “un premier aperçu auditif de Wakanda Forever”.

Le “monde sonore” du film, a-t-il déclaré dans le communiqué, a été créé lors de voyages au Mexique et au Nigeria, où lui et d’autres ont travaillé avec des musiciens traditionnels pour en savoir plus sur les “contextes culturels, sociaux et historiques de leur musique”.

Ensuite, ils ont construit un catalogue d’enregistrements instrumentaux et vocaux avec ces artistes et “ont commencé à construire un vocabulaire musical pour les personnages, les histoires et les cultures de Talocan et Wakanda”, a déclaré Goransson, ajoutant que l’idée était de créer “un univers sonore immersif et enveloppant pour le film.

La sortie du film a été annoncée par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a également noté la sortie prochaine de plusieurs autres films et émissions, dont « She-Hulk : avocate », avec Tatiana Maslany ; “Invasion secrète” mettant en vedette Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn; et “Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. »