Marvel Studio publie un teaser pour Black Panther : Wakanda Forever

Marvel Studios a dominé le San Diego Comic-Con cette année, publiant le premier regard sur Panthère noire : Wakanda pour toujours sortie en novembre.

Hier, Marvel Studios possédait absolument le Hall H du Comic-Con, offrant aux fans tout ce qu’ils voulaient. Avant le panel Hall H, pendant des semaines, voire des mois, les gens se sont plaints que Marvel était perdu et n’avait aucune direction – mais en réponse, Kevin Feige leur a donné la feuille de route de toute une vie.

L’une des plus grandes révélations à venir de l’événement était le fait que Marvel sortirait deux films Avengers en 2025. De plus, Jonathan Majors est officiellement le prochain méchant auquel les Avengers seront confrontés après Thanos et tiendra le MCU sur ses épaules pour le prochaines années.

Marvel Studios publie une bande-annonce pour Panthère noire : Wakanda pour toujours

Avec le décès de Chadwick Boseman, le prochain Panthère noire Le film promet d’être une balade émotionnelle. Marvel a fermé le Hall H en lançant la bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours et c’était tout ce que vous voudriez et attendez. Angela Bassett rayonne, évoquant la perte de toute sa famille avec l’émotion d’une mère qui a tout donné.

La bande-annonce fait également ses débuts avec Ironheart et Namor et montre une bataille qui se prépare à Wakanda. Ce film sera la fin de la phase 4, selon Kevin Feige, avant de passer à la phase 5 de ce qu’on appelle La saga multivers.