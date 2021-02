(Si vous n’avez pas vu l’épisode, voici votre avertissement spoiler.)

La chanson a été créée vendredi dernier et est immédiatement devenue virale. Il a joué pendant la série quand Agnes, jouée par Kathryn Hahn, s’est révélée être Agatha Harkness. Hahn chante des voix sur la piste.

Agnes (Hahn) était la voisine curieuse de Wanda et Vision, mais les téléspectateurs soupçonnaient qu’il y avait plus dans le personnage. La grande révélation est venue à la fin de l’épisode sept, intitulé « Briser le quatrième mur », quand Agnès a été révélée à la méchante Agatha, une sorcière qui tire les ficelles de Westview.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany jouent le rôle de Wanda Maximoff et The Vision, la sorcière écarlate et l’androïde amoureux.