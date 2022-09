Niantic Labs, le développeur derrière Pokémon Goprête son expertise en réalité augmentée à l’univers Marvel avec Marvel World of Heroessortie en 2023.

Marvel World of Heroes permet aux joueurs de créer leur propre identité de super-héros et de patrouiller dans les quartiers pour que le crime se batte sur leur téléphone. De nouvelles capacités et de nouveaux équipements deviennent disponibles au fur et à mesure que les joueurs progressent en accomplissant des missions ou en stoppant les menaces interdimensionnelles. Des héros emblématiques tels que Spider-Man, Wolverine et Captain America, ainsi que certains méchants, feront leur apparition dans le nouveau jeu mobile.

Disney a révélé le jeu mobile lors de vendredi Vitrine de jeux Disney et Marvel à sa salon D23. Les personnes intéressées peuvent consulter le Site Marvel World of Heroes pour vous préinscrire.