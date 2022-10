Marvel retarde Blade, Fantastic 4, Deadpool 3 et Secret Wars

Après les problèmes du réalisateur et du scénario de Blade, Marvel Studios annonce des retards pour Blade, Fantastic 4, Deadpool 3 et Avengers: Secret Wars prolongeant les attentes jusqu’en 2025 et 2026.

À San Diego Comic-Con 2019, Marvel Studios n’a pas retenu les coups en ce qui concerne les surprises. Marvel a annoncé plus de 10 projets et nous a ensuite confirmé Les quatre Fantastiques et Lame mettant en vedette Mahershala Ali se produisait officiellement. Maintenant, c’est presque trois ans plus tard et on a l’impression que les deux films sont encore très loin de la réalité.

Marvel Studios annonce des retards pour Blade, Fantastic Four, Deadpool 3 et Avengers : Secret Wars

Au cours de cette année, Comic-con Marvel a renforcé son engagement envers les films en fournissant des dates de sortie pour chacun d’eux sauf Dead Pool 3. La Dead Pool L’annonce est venue quelques semaines plus tard avec le choc que Hugh Jackman reviendrait en tant que Wolverine aux côtés de Ryan Reynolds. Alors que ces annonces avaient excité les fans, des rumeurs ont commencé à circuler Lame avait rencontré des problèmes. Les rumeurs se sont avérées vraies car le film a perdu son réalisateur et se démène pour obtenir un nouveau scénario, ce qui a entraîné des retards dans cinq projets à venir.

–Lame va du 03/11/23 au 06/09/24 –Dead Pool 3 va du 06/09/24 au 08/11/24 –Les quatre Fantastiques tombe le 08/11/24 pour le 14/02/25 -Le film Marvel sans titre du 14/02/25 passe au 07/11/25 –Avengers : Guerres secrètes passe du 07/11/25 au 01/05/26

Le film Marvel sans titre est toujours un secret, mais des rumeurs en ligne suggèrent que Tom Holland pourrait revenir pour le quatrième volet de sa franchise Spiderman. Le film se déroulerait à la suite de la nouvelle série Disney plus de Daredevil.