Walt Disney et Marvel Studios ne refondront pas le personnage T’Challa de Chadwick Boseman dans le prochain épisode de «Black Panther» pour honorer l’acteur décédé.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé jeudi le sort du personnage « emblématique » de Boseman lors de la Journée des investisseurs de Disney 2020, citant la « perte dévastatrice d’un cher ami et d’un membre de la famille Marvel Studios ».

Boseman est décédé en août à 43 ans après une bataille privée contre le cancer du côlon. L’annonce a mis fin à toute spéculation sur qui pourrait suivre dans le rôle incarné par Boseman dans « Black Pa

« Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et une personne inspirante qui a affecté toutes nos vies », a déclaré Feige. « Sa représentation de T’Challa la Panthère noire est emblématique et transcende toute itération du personnage dans tout autre support du passé de Marvel. C’est pour cette raison que nous ne remanierons pas le personnage. »

Au lieu de cela, Feige a déclaré que « pour honorer l’héritage que Chadwick nous a aidé à construire », le studio « continuera à explorer » le monde de Wakanda « et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film. »

Le nouveau film, « Black Panther II », sera écrit et réalisé par Ryan Coogler et sortira le 8 juillet 2022. Feige a déclaré que Coogler était « au travail » sur le film maintenant.

Christian Bale se prépare à tourmenter Thor

Dans d’autres nouvelles de Marvel, Feige a annoncé qu’un nouveau film « Fantastic Four » est en cours de développement avec le réalisateur de « Spider-Man Homecoming » Jon Watts.

C’était une nouvelle à la bombe puisque la dernière version de « Fantastic Four », sortie par 20th Century Fox (qui fait maintenant partie de Disney) en 2015 avec le réalisateur Josh Trank, était un flop critique et au box-office.

Feige a également révélé jeudi que Christian Bale rejoindra le casting de « Thor: Love and Thunder » en tant que méchant Gorr the God Butcher. Après « Thor: Ragnorok » en 2017, le quatrième film « Thor » arrive en salles le 6 mai 2022 avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson et réalisé par Taiki Waititi.

Dans un aparté décalé, Feige a révélé que « The Guardians of the Galaxy Holiday Special » arriverait à Disney + en 2022. Longtemps un projet de rêve pour le réalisateur James Gunn, l’écrivain et réalisateur a tweeté joyeusement sur le prochain spécial saisonnier.

«Même voir cela ici me fait rire», a écrit Gunn, affirmant qu’il avait intercepté Feige sans cesse à propos du projet au fil des ans. « Je ne peux pas croire que nous faisons ça. Et, oui, j’ai adoré le ‘Star Wars Holiday Special’ quand j’étais enfant. »

La spéciale sera tournée en collaboration avec « Guardians of the Galaxy Vol. 3 », écrit et réalisé par Gunn et sortira en salles en 2023.

