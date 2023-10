Marvel redémarre l’émission Daredevil Disney+ et change la direction de la télévision

Depuis quelques années, Marvel applique ses approche du cinéma aux émissions de télévision, et c’est seulement maintenant qu’ils ont réalisé que c’était ça ne marche pas vraiment. Le point de rupture est arrivé, selon le Journaliste hollywoodienlorsque Kevin Feige, président de Marvel Studio et producteur constant de tout ce que Marvel fait, a regardé les premiers épisodes du nouveau Casse-cou montrer.

Selon le nouveau rapport, Feige a pris du recul, a discrètement renvoyé les deux écrivains et a pris du recul. Daredevil : Né de nouveau de retour à la planche à dessin avec moins de la moitié des 18 épisodes prévus déjà filmés avant les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Finalement, quelqu’un ayant le pouvoir de changer quelque chose a réalisé que la façon dont cela Marvel fait de la télévision ne fonctionne tout simplement pas.

« [Marvel] n’a pas commandé de pilotes, mais a plutôt tourné à la volée des saisons entières de télévision de plus de 150 millions de dollars », lit-on en partie dans le rapport de THR. « Il n’a pas embauché de showrunners, mais a plutôt dépendu des dirigeants du cinéma pour diriger sa série. » Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel, a déclaré au commerce : « nous essayons de marier la culture Marvel avec la culture télévisuelle traditionnelle ».

Le modèle précédent des émissions de télévision Marvel faisait largement écho à sa philosophie cinématographique : tout filmer et le réparer en post-production. Cela pourrait fonctionner avec un seul film, mais avec la télévision ? Avec des arcs et des tracés B et C et même D ? Il n’est pas étonnant que les dernières séries aient été complètement critiquées. Avec des critiques mitigées pour Loki Saison 2 et avec des critiques cohérentes et extrêmement négatives pour Invasion secrètela machine Marvel est devenue une série interminable de roues grinçantes.

Invasion secrète, en particulier, a souffert de luttes intestines et d’un manque de vision, avec des écrivains remplacés et des luttes intestines qui étaient, semble-t-il, sur le point de briser le tout. Le spectacle, qui était profondément ennuyeux et assez peu inspiré à part des performances occasionnelles remarquables de Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn et Olivia Colman« Cela a duré des semaines pendant lesquelles les gens ne s’entendaient pas, et cela a éclaté », a déclaré un initié au Hollywood Reporter.

Comme l’a déclaré un autre initié : « La télévision est un média axé sur les écrivains. Marvel est un média piloté par Marvel. Maintenant, Marvel s’éloigne de la version Marvel Movie de la production télévisuelle, faisant appel à de vrais showrunners, à des dirigeants de télévision établis et, espérons-le, en établissant des procédures qui reflètent le fonctionnement de la vraie télévision. Le simple fait de jeter de l’argent dans une production ne garantit pas qu’elle sera bonne du tout. Mais peut-être qu’en réalisant que la télévision a une façon de fonctionner, et que ce n’est pas ainsi que Marvel fonctionne, cela signifie que Disney Daredevil : Né de nouveau pourrait avoir une chance d’être un digne successeur de l’émission Netflix.

