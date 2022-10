Marvel publie une bande-annonce pour “AntMan & The Wasp: Quantumania”

Après plusieurs retards, Marvel Studios a enfin publié le premier regard sur le prochain Ant-Man et la Guêpe : Quantumania avec Jonathan Majors et Paul Rudd.

Avec COVID-19, Marvel Studios a connu plusieurs retards dans sa liste de films et saga multivers. Ce n’était peut-être pas prévu, mais le Avengers : Fin de partie un saut de cinq ans a donné à l’univers Marvel une longueur d’avance sur la vie réelle, mais avec des retards, nous sommes maintenant de nouveau synchronisés. Avec Panthère noire : Wakanda pour toujours sortir dans deux semaines Marvel lance un regard sur ce qui vient après.

Marvel publie la première bande-annonce de “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

Aujourd’hui, Marvel a livré le premier aperçu du troisième volet à venir de la trilogie d’Ant-Man Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. D’après la nouvelle bande-annonce, il semble que Scott Lang essaie de vivre sa vie en tant que criminel devenu père de famille et que sa fille gâche tout. Sa création les envoie dans le royaume quantique où il se retrouve face à face avec Jonathan Majors Kang le Conquérant. La bande-annonce ne donne pas grand-chose, mais Kang a besoin d’une faveur et Scott Lang a deux choix concernant cette faveur, chacun avec des conséquences tout aussi lourdes.

Le film sort en salles le 17 février 2023 mais vous pouvez regarder la bande-annonce complète ci-dessous.