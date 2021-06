Marvel publie une bande-annonce passionnante de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », promet une action époustouflante

Marvel a publié vendredi une toute nouvelle bande-annonce pour « Shang-Chi et la légende des dix anneaux ». Le dernier film de héros de super-héros du studio est le premier avec un leader asiatique, Simu Lui. Le film explorera la relation du personnage principal avec son père et lui embrassant les pouvoirs de sa famille.

La bande-annonce de deux minutes commence par une narration de Wenwu, The Mandarin, interprétée par Tony Leung où il raconte à son fils, Shang-Chi (Simu Lui) la relation de sa famille avec l’organisation des « 10 anneaux » qui apparaît tout au long de Marvel. bandes dessinées dirigées par le mandarin. « Si tu veux qu’ils soient à toi un jour, tu dois me montrer que tu es assez fort pour les porter », dit le père de Shang-Chi.

La bande-annonce passionnante promettant une action époustouflante avec des visuels époustouflants, le spectacle signature de MCU.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton a déclaré dans un communiqué: « Le principal problème de Shang-Chi dans sa vie est de ne pas savoir qui il est vraiment. Il doit apprendre à posséder chaque partie de lui-même. S’il ne se permet pas de regarder tout cela – le bon, le mauvais, la lumière et l’obscurité – et pour tout posséder, il ne sera pas en mesure d’atteindre son plein potentiel.

S’exprimant sur le film au Hollywood Reporter, Simu Liu a déclaré: « Pourquoi je suis si excité par ce film, c’est qu’il n’y a pas un instant. Il y a beaucoup de moments, et il y a beaucoup de personnages que vous aimez et dont vous tombez amoureux. C’est vraiment une célébration de Marvel et des super-héros mais aussi des mythes asiatiques. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant dans un film de super-héros.

Le film met également en vedette Awkwafina dans le rôle de Katy, l’amie de Shang-Chi, et Michelle Yeoh dans le rôle de Jiang Nan, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Benedict Wong et Ronny Chieng. Le 25e film global de MCU devrait sortir le 3 septembre. Avant cela, Morvel sortira la vedette de Scarlett Johansson « Black Widow » le 9 juillet.