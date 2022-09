Samuel L. Jackson revient en tant que Nick Fury dans le premier aperçu de “Secret Invasion” de Marvel à Disney +.

Depuis Avengers : Endgame, nous n’avons vu que Nick Fury pour Spider-Man : Far From Home et même cela dans une capacité limitée. Cependant, pas besoin de s’inquiéter du moment où nous le reverrons, car Marvel a annoncé que Samuel L. Jackson reprendrait son rôle de Nick Fury pour sa propre série Disney plus. La série sera basée sur le scénario de Secret Invasion tiré des bandes dessinées et sortira en 2023.

Disney publie le premier regard sur Invasion secrète À l’exposition D23

Hier, Disney a tenu son Expo D23 en personne pour la première fois depuis que le COVD-19 nous a tous éloignés des événements en personne. Disney a apporté quelques avant-premières à l’exposition des projets Marvel à venir, dont la plupart ne seront pas rendus publics avant un certain temps. Un aperçu a été rendu public et c’était le premier regard sur Invasion secrète. D’après les apparences, le scénario est “ne faites confiance à personne” parce que tout le monde veut voler quelque chose que Nick Fury a en sa possession. Alors que Marvel a pris de la chaleur pour ses récents projets, ce teaser ressemble à un retour à une formule qui a fait ses preuves. Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous.