Marvel publie le premier “Guardians Of The Galaxy Vol. Remorque 3′

Alors que Marvel se dirige vers 2023, ils n’attendent pas pour commencer à faire la promotion des sorties de l’année prochaine.

Le mois dernier, Marvel Studios a livré la première bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La bande-annonce a signalé que nous entrons enfin dans une phase où l’histoire globale reprend enfin. Kang de Jonathan Majors est enfin là pour semer le plus de chaos possible. Plus important encore, nous avons dépassé l’ère des sérieux retards de Marvel Studios toutes les quelques semaines.

Marvel lance Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Bande-annonce pendant le Brésil Comic-con

Alors que beaucoup ont supposé une deuxième bande-annonce pour Ant-Man et la Guêpe serait publié au Brésil Comic-Con quelque chose de mieux attendu. Après que Jonathan Majors ait surpris la foule au Brésil, ils ont reçu une bande-annonce très différente. Marvel a lancé le premier Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 bande annonce.

Dans l’ordre des choses, c’est une plus grande victoire qu’un deuxième look Ant-Man. La bande-annonce est remplie de comédie, mais surtout de notre premier regard sur Will Poulter en tant qu’Adam Warlock. Warlock a été taquiné dans Vol. 2 en 2017. Un autre thème étrange de la bande-annonce est que tous les héros ne s’en sortiront pas vivants. En ce qui concerne qui, vous devrez attendre jusqu’à ce que 5 mai 2023 découvrir.

Vous pouvez regarder le Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 bande-annonce ci-dessous.