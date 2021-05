Marvel publie la bande-annonce enchanteresse de «  Eternals  », une nouvelle race de super-héros contre le plus vieil ennemi de l’humanité

Lundi 24 mai, les studios Marvel ont finalement publié la bande-annonce enchanteresse de ‘Eternals’. Réalisé par Chloe Zhao, réalisatrice oscarisée, «Eternals» est le 26e film de l’univers cinématographique Marvel.

Un peu plus de deux minutes, la bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue du film qui se concentre sur une race de personnages qui ne vieillissent jamais et ne se fanent jamais connus sous le nom de « Les éternels », qui ont été créés par de puissantes créatures divines connues sous le nom de Célestes.

En commençant par Skeeter Davis « The End Of The World » jouant en arrière-plan, la bande-annonce éclectique présente la portée de la civilisation de la nouvelle race de super-héros qui ont vécu parmi les humains tout en cachant leurs pouvoirs. Les Eternals sont forcés de sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus vieil ennemi de l’humanité, les Déviants.

«Nous avons regardé et guidé. Nous les avons aidés à progresser et les avons vus accomplir des merveilles. Au fil des années, nous ne sommes jamais intervenus – jusqu’à présent », disent les Eternals, tandis que la bande-annonce donne un aperçu de leurs costumes puissants et de certains endroits magnifiques.

Regardez la bande-annonce ici:

La bande-annonce se termine sur une note amusante avec les Eternals plaisantant sur qui parmi eux pourrait diriger les Avengers en l’absence d’Iron Man et de Captain America, quand Ikaris (Madden) dit qu’il pourrait les diriger. «Eternals» devrait sortir en novembre de cette année.

Le prochain film MCU phase 4 a un casting de stars et diversifié, y compris Angelina Jolie comme Thena, Salma Hayek comme Ajak, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Brian Tyree Henry comme Phastos, Harish Patel, Barry Keoghan comme Druig , Mia Dong-seok, Richard Madden comme Ikaris, Kit Harington comme Dane Whitman et Don Lee comme Gilgamesh.

Au sujet de la distribution diversifiée du film, l’actrice Salma Hayek dans une interview a déclaré: «Je pense que beaucoup de gens vont se sentir vus et c’est important et c’est ce qui compte. Ce n’est pas diversifié par souci de diversité. C’est la façon dont elle a choisi chacun de nous qui crée vraiment une famille pour les Eternels. Aux fins du film. Cela ne semble pas forcé.