Marvel Phase Six : Tous les films et séries télévisées

La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel n’est même pas encore terminée, mais Kevin Feige a décrit des projets dans la saga multivers jusqu’à la phase six, qui (jusqu’à présent) couvre de fin 2024 à 2025.

Seuls quelques films ont été officiellement confirmés pour la phase six, mais si vous souhaitez savoir ce qu’ils sont et quand ils sortiront, nous avons un guide ci-dessous. Vous pouvez également consulter des articles similaires que nous avons pour la phase quatre et la phase cinq.

Les quatre Fantastiques

Disney

Date de sortie cinéma : 8 novembre 2024

Avec : à déterminer

Marvel a confirmé qu’il était en train de créer un film Fantastic Four en 2020, mais nous n’avons toujours pas de casting pour le film pour le moment. Jon Watts de Spider-Man était censé occuper le fauteuil du réalisateur, mais il est parti depuis. Disney est toujours à la recherche de son remplaçant.

Avengers : la dynastie Kang

Disney

Date de sortie cinéma : 2 mai 2025

Avec : Jonathan Majors

Le cinquième film Avengers se concentrera sur Kang le Conquérant, un méchant de Marvel qui a été introduit à la fin de la saison 1 de Loki et qui a également une apparition confirmée dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Kang (joué par Jonathan Majors) est un personnage qui transcende le multivers et devrait être le “Thanos” de cette saga.

Avengers : les guerres secrètes

Date de sortie cinéma : 7 novembre 2025

Avec : à confirmer

Le sixième film Avengers est intitulé d’après un arc de bande dessinée qui se concentre sur une race extraterrestre métamorphosée appelée les Skrulls, qui infiltrent le monde et remplacent les membres du gouvernement – ​​ainsi que les Avengers. Il se pourrait que certains de nos héros ne soient pas ceux que nous pensons qu’ils sont…

Quels autres projets Marvel sont en préparation ?

Il existe plusieurs autres films et émissions Marvel dont nous savons qu’ils arrivent, mais qui n’ont pas encore reçu de dates de sortie précises. Cela pourrait signifier que certains d’entre eux viendront un peu plus tôt que les films ci-dessus et s’intégreront dans la phase cinq.

Voici les films et émissions que nous connaissons jusqu’à présent:

Spider-Man : première année – Date de sortie de Disney+ : 2024 (mois à confirmer)

– Date de sortie de Disney+ : 2024 (mois à confirmer) Marvel Zombies – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Guerres d’armures – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Dead Pool 3 – Date de sortie cinéma : TBC

– Date de sortie cinéma : TBC Trilogie Spider-Man sans titre – Dates de sortie cinéma : TBC

– Dates de sortie cinéma : TBC Série Wakanda Disney + sans titre – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Suite sans titre de Shang-Chi: Date de sortie cinéma : TBC

Nous savons également que Doctor Strange et Thor reviendront dans une certaine mesure, et que Marvel se prépare pour les X-Men avec l’introduction de Mutants dans Mme Marvel.

Disney confirmera probablement d’autres dates de sortie dans les mois à venir, et nous mettrons à jour cet article en conséquence.