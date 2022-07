Marvel Phase Five : Tous les films et séries télévisées

À la fin de cette année, la phase quatre de l’univers Marvel se terminera. De 2023 à 2024, nous serons dans la phase cinq, le deuxième volet de ce que Marvel appelle la «saga multivers».

Avec des films de suivi très attendus comme The Marvels, de nouveaux débuts cinématographiques tels que Blade et le retour de Daredevil, le favori de Netflix, Phase Five a beaucoup à offrir dans le monde des super-héros. Si vous voulez voir comment l’ordre des films et des émissions évolue, continuez à lire.

Vous pouvez également découvrir comment regarder les films et émissions Marvel dans l’ordre.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Disney

Date de sortie cinéma : 17 février 2023

Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors

Peyton Reed réalise à nouveau un film Ant-Man, qui va apparemment s’appuyer fortement sur cette blague stupide sur le fait de mettre le “quantique” devant tout. Peut-être le plus excitant, Jonathan Majors est confirmé pour apparaître comme Kang le Conquérant – un grand méchant que nous attendons maintenant d’être le Thanos de la saga multivers.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2

Disney

Date de sortie de Disney+ : Début 2023

Avec : à confirmer

La série animée Et si… ? est de retour pour une deuxième saison, avec plus d’histoires alternatives de personnages de l’univers Marvel racontées par The Watcher. Dans cette série, nous aurons des histoires sur Steve Rogers en tant que soldat de l’hiver, Iron Man et Gamora faisant équipe et plus encore.

Invasion secrète

Disney

Date de sortie de Disney+ : printemps 2023

Avec : Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke

Nick Fury est de retour et est rejoint par Skrull Talos de Ben Mendelsohn de Capitaine Marvel. Cette nouvelle série Disney + explorera l’un des arcs emblématiques de la bande dessinée: l’invasion secrète de la Terre par les Skrull, lorsque des métamorphes ont subrepticement remplacé d’innombrables personnalités politiques (et super-héros) à travers la planète dans le but de la prendre en charge.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Disney

Date de sortie cinéma : 5 mai 2023

Avec : Christ Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Chukwudi Iwuji

James Gunn est de retour dans le giron de Marvel pour son troisième film Guardians, longtemps retardé grâce au licenciement de Disney puis à sa réembauche. Vol. 3 suivra directement le Guardians Holiday Special et sera la dernière sortie du gang alors qu’ils affronteront High Evolutionary.

Écho

Disney

Date de sortie de Disney+ : été 2023

Avec : Alaqua Cox, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Charlie Cox, Vincent D’Onofrio

Echo est un personnage qui a été introduit dans Hawkeye, et elle obtient son propre spin-off. Elle sera rejointe par Matt Murdock et son soi-disant oncle, Wilson Fisk. Maya Lopez est le premier héros amérindien du MCU et l’un des rares personnages sourds de la franchise.

Loki Saison 2

Disney

Date de sortie de Disney+ : été 2023

Avec : Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino

Loki a été la première série Disney + à obtenir une deuxième saison confirmée. Le dieu Trickster reviendra à la TVA, où les chronologies sont bouleversées après que Sylvie ait tué Celui qui reste – libérant Kang sur le multivers.

Les Merveilles

Disney

Date de sortie cinéma : 28 juillet 2023

Avec : Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris

La deuxième sortie de Captain Marvel sera dirigée par Nia DaCosta – la créatrice derrière le redémarrage de Candyman en 2021. Brie Larson sera bien sûr de retour dans le rôle principal, mais elle sera rejointe par la nouvelle Mme Marvel, Iman Vellani et Monica Rambeau de Teyonah Parris après son apparition dans WandaVision. De plus, Zawe Ashton a été choisi comme méchant – bien que nous ne sachions pas qui.

Lame

Disney

Date de sortie cinéma : 3 novembre 2023

Avec : Mahershala Ali, Kit Harington

Cela fait des années que Wesley Snipes a posé le katana, et maintenant Mahershala Ali est de retour pour son deuxième rôle Marvel (il était dans Luke Cage sur Netflix, vous vous souvenez ?) pour jouer le Daywalker. Le chasseur de vampires à moitié vampire arrive sur grand écran, et il sera rejoint par Dane Whitman/Black Knight (Kit Harington) d’Eternals.

Coeur de pierre

Disney

Date de sortie de Disney+ : automne 2023

Avec : Dominique Thorne

Ironheart est un ajout récent à la bande dessinée et suit Riri Williams, un jeune inventeur de génie qui crée une armure qui fait honte à Tony Stark. On ne sait pas encore si quelqu’un des films Iron Man fera une apparition, mais nous serions surpris de ne pas voir Happy Hogan de Jon Favreau se présenter quelque part.

Agatha : Coven du Chaos

Disney

Date de sortie de Disney+ : Hiver 2023

Avec : Kathryn Hahn

Le personnage du MCU avec la meilleure chanson thème de tous les temps obtient sa propre série. Agatha Harkness a été introduite pour la première fois dans WandaVision et a une riche histoire à explorer en tant que sorcière – quelque chose qui sera sans aucun doute détaillé dans ce nouvel original.

Daredevil : né de nouveau

Disney

Date de sortie de Disney+ : printemps 2024

Avec : Charlie Cox, Vincent D’Onofrio

La série Netflix Marvel Daredevil fera son retour, avec Matt Murdock/Daredevil et Wilson Fisk/Kingpin de retour dans les rôles de héros et de méchant respectivement. Dans les bandes dessinées, l’arc Born Again est l’une des parties les plus basses de la vie de Matt, où Fisk découvre sa véritable identité et l’exploite massivement.

Captain America : nouvel ordre mondial

Disney

Date de sortie cinéma : 3 mai 2024

Avec : Anthony Mackie

Captain America recevra un quatrième versement, Anthony Mackie reprenant le bouclier après sa sortie dans The Falcon and the Winter Soldier. Le sous-titre de ce film est intéressant, car cette organisation n’est dirigée par nul autre que le crâne rouge dans les bandes dessinées. Pourrions-nous voir le retour d’un autre méchant emblématique?

Coups de foudre

Disney

Date de sortie cinéma : 26 juillet 2024

Avec : à confirmer

Marvel a lentement planté les graines d’un film Thunderbolts, avec l’introduction d’antagonistes tels que Valentina Allegra de Fontaine et John Walker. Dans les bandes dessinées, les Thunderbolts sont un groupe de méchants et d’anti-héros réformés qui font équipe pour diverses missions, similaires à la Suicide Squad de DC.

Quels autres projets Marvel sont en préparation ?

Marvel a annoncé quelques émissions et films différents dont nous savons qu’ils sont en route, mais nous n’avons pas la confirmation qu’ils viendront dans la phase cinq. Elles sont:

Spider-Man : première année – Date de sortie de Disney+ : 2024 (mois à confirmer)

– Date de sortie de Disney+ : 2024 (mois à confirmer) Marvel Zombies – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Guerres d’armures – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Dead Pool 3 – Date de sortie cinéma : TBC

– Date de sortie cinéma : TBC Trilogie Spider-Man sans titre – Dates de sortie cinéma : TBC

– Dates de sortie cinéma : TBC Série Wakanda Disney + sans titre – Date de sortie de Disney+ : à confirmer

– Date de sortie de Disney+ : à confirmer Suite sans titre de Shang-Chi: Date de sortie cinéma : TBC

Pendant ce temps, les films suivants ont été confirmés pour Sixième phase :