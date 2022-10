Marvel, les fans de DC affluent au Javits Center

Des cosplayeurs vêtus d’une armure mandalorienne et de Black Widow posent pour une photo lors du quatrième jour du New York Comic Con 2021 au Jacob Javits Center le 10 octobre 2021 à New York. (

NEW YORK – Le New York Comic Con n’est plus tout à fait ce qu’il était avant la pandémie. Mais ça y arrive.

L’événement de quatre jours, qui commence jeudi matin au Jacob K. Javits Convention Center à Manhattan, devrait accueillir des invités de tout le spectre de la culture pop, y compris la star de “Dune” et “Star Wars” Oscar Isaac, auteur “Outlander” Diana Gabaldon et le couple de célébrités Ice T et Coco.

Environ 200 000 visiteurs sont attendus à la convention, où ils assisteront à des projections et à des panels, et côtoieront les artistes et écrivains derrière leurs personnages préférés. C’est un gros coup de pouce par rapport à l’année dernière, lorsque les restrictions de Covid ont maintenu la capacité réduite à 150 000 personnes, et supérieure aux 130 000 personnes généralement attirées par le Comic-Con de San Diego chaque été. Mais c’est encore loin des quelque 250 000 fans qui ont assisté à l’événement de New York en 2019.

ReedPop, la société propriétaire du New York Comic Con, est d’accord pour être conservatrice deux ans après que le coronavirus a forcé les organisateurs à rendre l’événement entièrement virtuel. Le virus est toujours là, alors les masques Covid sera encore nécessaire en tout temps à l’intérieur cette année, même si les partisans n’auront pas besoin de présenter une preuve de vaccination. Auparavant, l’événement incluait des événements dans la salle de bal Hammerstein et le Madison Square Garden à proximité, mais il est maintenant principalement confiné au vaste Javits Center.

“Nous ne ressentons pas le besoin de pousser”, a déclaré Lance Fensterman, président de ReedPop.

DC Comics de Warner Bros. Discovery cherche à faire sensation avec plusieurs expériences, dont un camion vendredi qui offrira des sandwichs, des cupcakes et des cadeaux pour le petit déjeuner pour célébrer le 30e anniversaire de Harley Quinn, l’anti-héros clownesque connu des bandes dessinées, des émissions et des films Batman et Suicide Squad.