Marvel fait appel à J. Gonzo pour l’art du Mois du patrimoine hispanique « Ghost Rider »

Jason Gonzalez, qui porte son surnom d’artiste J. Gonzo, se souvient avoir hésité à accepter un concert de rêve avec Marvel Comics. L’entreprise lui avait demandé de créer une couverture inspirée de Día de Muertos pour le Mois du patrimoine latino, mais avant d’accepter, il avait besoin d’être rassuré sur le fait que son style authentique serait adopté.

L’illustrateur Chicano de 50 ans, avec plus d’une décennie d’expérience en tant qu’artiste indépendant, avait parfois travaillé en freelance pour IDW Publishing et Image Comics, mais c’était sa plus grande opportunité à ce jour.

« Je ressens toujours une obligation morale de ne pas faire ça pour les autres Chicanos », a déclaré Gonzo. « Si je fais le truc pour récupérer de l’argent et que ça ne marche pas, alors c’est juste une excuse pour que ces entreprises ne veuillent plus jamais recommencer. »

Le dessinateur de bandes dessinées J. Gonzo regarde la couverture de l’histoire de Marvel Comics « Ghost Rider » dans son studio de Phoenix le 14 août. (David Wallace / Pour De Los)

Gonzo, qui a grandi dans le comté d’Orange et vit maintenant à Phoenix, a déclaré qu’il ressentait un fort désir de protéger sa perspective chicano unique contre une utilisation inconsidérée. Cette attitude protectrice à l’égard de son art est née des difficultés auxquelles il a été confronté lorsqu’il a tenté pour la première fois d’explorer pleinement sa passion.

Il a grandi en admirant les bandes dessinées telles que «Homme araignée», que son grand-père coupait régulièrement pour lui. Adolescent, il a tenté de poursuivre ses aspirations créatives, mais a été dissuadé par les enseignants, qui évitaient sa forme d’art préférée car ils ne voyaient pas sa valeur en tant que profession.

Après avoir obtenu un diplôme en design graphique dans une école de métiers, Gonzo a rapidement travaillé comme tatoueur avant de passer deux décennies dans la publicité, pour finalement travailler pour plusieurs sociétés appartenant au célèbre dessinateur de bandes dessinées. Todd McFarlane.

«Je faisais du graphisme et un tout petit peu d’illustration pour la publicité et les bandes dessinées de Todd», a-t-il déclaré. « Je ferais dans la bande dessinée tout ce qui n’était pas la bande dessinée. »

Tout au long de son mandat en entreprise, Gonzo a continué à rechercher des opportunités de travailler dans la bande dessinée, mais il a eu du mal à percer dans l’industrie. Entre ses recherches, il a dessiné des super-héros célèbres avec une touche chicano et les a ajoutés à son portfolio – déplorant le fait que cela semblait être « à mi-chemin » car il s’agissait d’une version anglicisée de sa culture.

Puis, pendant la récession de 2008, il a été licencié.

« Quand j’étais à la recherche de travail, j’avais des exemples de pages », a déclaré Gonzo. «Parmi mes affaires, il y avait cette lucha libre Spawn et je me dis: ‘Je devrais vraiment me pencher sur ma culture avec ça.’»

Cela l’a conduit à la création de son projet passion : le conte lucha libre 2011 «La Mano del Destino,» ou « La main du destin ».

Ses rendus brillent avec des teintes vives de jaune, vert et rose qui rappellent le papel picado – à l’opposé des couleurs sombres saturées classiques utilisées pour illustrer les super-héros célèbres.

La série suit Ernesto, un ancien champion luchador trahi par des amis et démasqué sur le ring après avoir refusé d’accepter des pots-de-vin. Il revient sur le ring sous le personnage de Mano del Destino afin de se venger et de débarrasser la lucha libre de la corruption. Tout au long de la série en six parties, nous découvrons le passé d’Ernesto, son accord avec un promoteur louche avant son retour et son lien profond, sans le savoir, avec le mal contre lequel il se bat.

« L’héroïsme est tout simplement différent au Mexique et chez les Américains », a déclaré Gonzo. « Les héros de la culture occidentale ont tendance à réussir grâce à qui ils sont. J’aime plus le genre de définition par résultat que par identité.

Pour promouvoir son travail, il a voyagé à travers le pays pour assister à des conventions locales de bandes dessinées. Son histoire a été bien accueillie par son public cible.

L’artiste de bande dessinée J. Gonzo dessine dans son studio de Phoenix. (David Wallace / Pour De Los)

« Les Latinos passeraient simplement par là, puis ils verraient simplement la palette de couleurs de mon stand et ils s’arrêteraient net », a déclaré Gonzo. « Comme s’ils marchaient dans ce monde qui n’avait rien pour eux depuis si longtemps et que tout à coup, ils avaient trouvé ce qu’il leur fallait. »

La base croissante de fans de Gonzo fait partie d’une tendance plus large et continue des créateurs latinos utilisant Internet pour promouvoir leur travail, a déclaré Javier Hernandez, co-fondateur de l’association. Salon de la bande dessinée latino et créateur des années 1998. « El Muerto : Zombie aztèque ».

« La bonne chose à propos de notre époque moderne dans laquelle nous vivons est qu’une grande partie des contrôles se sont effondrés », a déclaré Hernandez. « Bien sûr, vous êtes en compétition pour attirer des millions de téléspectateurs avec des milliers d’autres créateurs, mais ce n’est plus : ‘Vous devez choisir Marvel ou DC’. [Entertainment].’ C’est comme si le ciel était complètement ouvert.

Hernandez affirme que les conteurs latino-américains indépendants qui travaillent avec de plus grandes institutions peuvent bénéficier mutuellement de cette décision.

En 2023, la marque de tortues anti-criminalité « Teenage Mutant Ninja Turtles » a demandé à Gonzo de créer une couverture pour une histoire sur le thème d’Halloween. Il avait travaillé avec IDW Publishing dans le passé pour d’autres illustrations, créant des œuvres plus traditionnelles avec sa palette de couleurs vives habituelle. Il a décidé de soumettre deux projets.

Le premier suivait de près l’esthétique traditionnelle de la bande dessinée et le second était une couverture inspirée du Jour des Morts qui représentait pleinement sa vision. Après avoir présenté le deuxième version il a été choqué par l’enthousiasme de la marque pour cela. Il a rapidement transformé les quatre frères Ninja en tortues squelettes, richement décorées de rayures vertes complexes et de soucis de couleurs coordonnées.

Lorsque Gonzo a reçu l’appel de Marvel Comics, il a déclaré que son représentant adorait son design pour les tortues et souhaitait exploiter son style pour la version East LA de Ghost Rider.

Gonzo est l’un des trois artistes de couverture de l’histoire de Marvel Comics récemment publiée « Ghost Rider : Robbie Reyes Spécial #1 » mettant en lumière les conteurs latinos pendant le Mois du patrimoine hispanique. Pourtant, pour Gonzo, c’était plus qu’une simple reprise. Le dernier ouvrage confirme son objectif de toute une vie de décrire de manière authentique son héritage mexicain pour les fans de bandes dessinées sans s’adresser à un public plus large.

J. Gonzo examine les illustrations d’une bande dessinée pour une histoire « Ghost Rider » qu’il a créée pour Marvel Comics. (David Wallace / Pour De Los)

La couverture de Gonzo représente le héros latino dans un dessin plat en 2D ressemblant à l’art aztèque, a-t-il déclaré, au lieu de la prise de vue d’action 3D habituelle. Il a ajouté des rayures lowrider, des soucis orange vif et du papel picado au premier plan. Après avoir soumis la pièce finale, il attendait des commentaires.

« Ils ne m’ont pas demandé de déplacer une seule ligne ou de changer une seule couleur », a-t-il déclaré. « Le fait qu’ils ne me demandent même pas d’ajuster la teinte de quoi que ce soit était extrêmement valorisant. »

« J. Gonzo a pu distiller le Ghost Rider de Robbie Reyes et le reconstruire en une seule image de couverture. Il capture la profondeur de l’enracinement et de l’ascendance culturelle, de la tradition et de la mythologie », a déclaré Frederick Luis Aldama, professeur à l’Université du Texas qui a beaucoup écrit sur les Latinos dans les bandes dessinées. L’éducateur, mieux connu en ligne sous le nom de Professeur LatinX a ajouté que Gonzo est l’un des meilleurs illustrateurs du secteur.

J. Gonzo brandit une version en noir et blanc de sa couverture de « Ghost Rider », qui fait partie de la campagne du Mois du patrimoine hispanique de Marvel Comics. (David Wallace / Pour De Los)

Reste à savoir si cette œuvre d’art débouchera sur davantage de projets avec des géants des médias selon ses conditions, bien que Gonzo ait déclaré qu’il était en pourparlers avec d’autres sociétés.

Pour l’instant, il prévoit de terminer le premier numéro de sa deuxième série « La Mano del Destino » d’ici la fin de l’année, ce qui, selon lui, était attendu depuis longtemps.

« Je suis vraiment au-dessus de tout ce qui est austère et gourmand », a déclaré Gonzo. « Je vous garantis que peu importe ce sur quoi je travaille, il aura des couleurs vives et vibrantes et il y aura mes empreintes Chicano partout. »