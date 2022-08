Marvel et le MCU Phase 5 et Phase 6 : Réponses à vos grandes questions

Au San Diego Comic-Con, Marvel a laissé tomber des infos bombes révélant pas seulement des séquences de films à venir comme Panthère noire : Wakanda pour toujoursmais toute sa liste d’émissions de télévision et de films à venir Dans les années à venir. Marvel a tellement annoncé que cela semblait presque écrasant, en particulier si vous êtes un spectateur occasionnel avec juste un intérêt passager pour les films de super-héros.

Nous sommes là pour vous aider. Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser après avoir découvert que Marvel sortira un million de films et d’émissions de télévision différents au cours des trois prochaines années.

Qu’est-ce que la saga multivers ?

En plus d’annoncer non pas un, mais deux nouveaux films Avengers à venir – Avengers : la dynastie Kangdont la sortie est prévue le 2 mai 2025 et Avengers : Guerres secrètes sortie prévue le 7 novembre 2025 – Marvel a également annoncé le titre du conte Marvel Cinematic Universe qui s’étend sur les phases 4 à 6. Ce nom est The Multiverse Saga.

Qu’est-ce que cela signifie?

Eh bien, Marvel est très enclin à diviser son calendrier de sortie en phases. La première phase de l’univers cinématographique Marvel a débuté avec des films comme le premier Iron Man et la troisième phase s’est terminée avec des films comme Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home. Marvel a qualifié les trois premières phases de ses histoires de Marvel Cinematic Universe de La saga de l’infini.

La saga multivers est simplement le nom de Marvel pour les films et les émissions de télévision présentés dans les phases 4 à 6. Cela commence par des films comme Black Widow et Shang-Chi et La légende des dix anneaux et se terminera probablement par les prochains films de la phase 6 comme Avengers: Secret Wars.

Qui est Kang ?

Chuck Zlotnick/Marvel Studios



Kang est un super-vilain de Marvel qui devrait devenir un élément central des films Marvel dans les phases 5 et 6. Il fait ses débuts dans le prochain film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le prochain film Avengers, Avengers : La Dynastie Kang, a son nom dans le titre !

Kang est joué par Jonathan Majors et est un voyageur temporel avec plusieurs alias dans différents univers Marvel, alors attendez-vous à ce qu’il joue dans tout l’aspect multivers des films et des émissions de The Multiverse Saga. Fun fact : le personnage de Kang est déjà apparu dans un show Marvel. Il est une version alternative de He Who Remains, qui a figuré dans la finale de Loki en juillet 2021.

Quelles sont les guerres secrètes

Le cinquième film des Avengers, Avengers : Secret Wars, sera presque certainement basé sur The Secret Wars, une série croisée de 12 numéros de bandes dessinées Marvel à succès, publiée de 1984 à 1985. Il présentait un large éventail de héros des Avengers. , les X-Men et les Fantastic Four, ainsi que des héros individuels comme Spider-Man. Bref: Tout le monde a joué un rôle dans les guerres secrètes. Les méchants de la série comprenaient des gens comme Doctor Doom et – oui – Kang.

Reliant les points ici, cela signifie que Avengers: Secret Wars sera très probablement lié à des films à venir comme le nouveau film Fantastic Four, que Marvel a annoncé comme faisant partie du déploiement de la phase 6. Fantastic Four devrait sortir le 8 novembre 2024, avant les deux films Avengers, dont la sortie est actuellement prévue en 2025.

Mais il y a une deuxième série de bandes dessinées Secret Wars, qui est sortie en 2015. Comme toujours, le MCU fait sa propre chose, mais très probablement, les films à venir contiendront des éléments de toutes ces bandes dessinées. Mais certaines personnes pensent que la série plus récente de Secret Wars est mieux adaptée à une adaptation sous la forme actuelle que le MCU semble prendre.

Que se passe-t-il avec les Quatre Fantastiques ?

Les quatre Fantastiques, aux côtés des deux films Avengers récemment annoncés, sont les seuls films ou émissions de la phase 6 annoncés à ce jour. Comme mentionné ci-dessus, sa sortie est prévue pour le 8 novembre 2024 et préparera potentiellement le terrain pour ces films Avengers.

Aucun casting ou réalisateur n’a encore été annoncé, mais les fans réclament John Krasinski dans le rôle. Nous estimons que ce serait un bon choix. Il convient de noter que Krasinski a déjà fait une apparition en tant que Reed Richards, le chef des Fantastic Four, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Quel est le calendrier de sortie complet des phases 5 et 6 jusqu’à présent ?

merveille



Cette liste est accompagnée de la mise en garde qu’il y a quelques films non annoncés avec des dates, mais pas de noms… et quelques annonces avec des noms mais pas de dates !

Par exemple, nous savons que Deadpool 3 est en préparation, avec Ryan Reynolds faisant équipe avec le réalisateur Shawn Levy. Nous savons également qu’Armor Wars, une série télévisée mettant en vedette Don Cheadle arrive, nous ne savons tout simplement pas quand elle arrivera.

Plus intéressant encore, il existe des créneaux horaires pour les films Marvel sans nom dans la phase 6. Un le 14 février 2025 et un le 25 juillet 2025. Voici la liste des films et émissions de télévision :

Phase 5

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 — Mai. 5, 2023

Invasion secrète — Printemps 2023

Écho — Été 2023

Les merveilles — 28 juillet 2023

Loki Saison 2 – Été 2023

Lame — 3 novembre 2023

Cœur de Fer — Automne 2023

Agatha: Coven of Chaos — Hiver 2023

Captain America : Nouvel Ordre Mondial – 3 mai 2024

Daredevil : Born Again – Printemps 2024

Coups de foudre – 26 juillet 2024

Phase 6

Les Quatre Fantastiques — 8 novembre 2024

Avengers : La Dynastie Kang — 2 mai 2025

Avengers : Guerres secrètes – 7 novembre 2025

Quand aurons-nous plus d’informations ?

Nous espérons obtenir plus d’informations sur les projets de Marvel lors du prochain Salon des fans D23, qui a lieu cette année du 9 au 11 septembre. Salué comme “l’événement ultime des fans de Disney”, D23 est une exposition officielle de Disney où plusieurs annonces majeures ont été faites et de nouvelles bandes-annonces publiées. Les billets sont déjà vendus pour l’événement, mais il y aura des diffusions en direct.

Nous nous attendons à en savoir beaucoup plus sur les projets Marvel à venir lors de l’événement, ainsi que de nouvelles informations sur tout le contenu Disney et Star Wars.