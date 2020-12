Les patrons de la centrale de bandes dessinées de films Marvel ont confirmé que le personnage de Chris Pratt dans Guardians Of The Galaxy est bisexuel.

L’acteur a joué Star-Lord / Peter Quill dans deux films basés sur les bandes dessinées, ainsi que dans deux tranches de la franchise The Avengers.

L’avenir du personnage a été laissé incertain à la fin du deuxième film Les Gardiens de la Galaxie, mais a été relancé dans une nouvelle série de bandes dessinées d’Al Ewing.

Dans la dernière bande, Guardians Of The Galaxy # 9: I Shall Make You a Star-Lord, l’histoire plonge dans la sexualité de l’adorable cow-boy de l’espace et il se retrouve dans une relation polyamoureuse avec un homme et une femme.

La bande dessinée montre le personnage déclarant sa dévotion au couple alors qu’ils partagent un bain.

Star-Lord leur dit: « Vous êtes chez moi … merci de m’avoir accepté les gars », alors que les trois s’embrassent dans l’eau.







(Image: Marvel)



La bande dessinée révèle que la relation du trio dure plus de 100 ans, selon Pink News.

On ne sait pas si la sexualité du personnage sera intégrée à l’une de ses prochaines apparitions au cinéma.

Pratt devrait à nouveau jouer à Star-Lord dans deux autres blockbusters de super-héros.

Le personnage devrait apparaître dans Thor: Love and Thunder, dont la sortie est prévue le 6 mai 2022, et dans le troisième film Guardians Of He Galaxy.







(Image: Photo publicitaire)



Gardiens de la galaxie, volume 3, devrait sortir dans les cinémas en 2023.

Le premier film de Marvel Guardians Of The Galaxy mettait en vedette Pratt aux côtés de Zoe Saldana, Vin Diesel et Bradley Cooper.

Il est sorti en 2014, rapportant 772,8 millions de dollars dans le monde et devenant le film de super-héros le plus rentable de l’année.