C’est peut-être pourquoi la rumeur Marvel tourne plus vite que d’habitude ces derniers temps. Une histoire de Deadline sur Chris Evans reprenant probablement le rôle de Captain America ici, des spéculations sur le retour de Michael B. Jordan à la suite de « Black Panther ».

La mort n’est pas toujours l’obstacle pour les personnages de bandes dessinées qu’elle représente pour les mortels ordinaires, et le concept de chronologies alternatives aide sûrement. « WandaVision » distille cela dans une émission qui consiste à être en quelque sorte emprisonné dans le passé, car les personnages du titre résident dans la lueur en noir et blanc des anciennes sitcoms.

Le fait que des noms familiers continuent d’être lancés pour des apparitions supplémentaires qui nécessiteront une explication sérieuse offre une preuve supplémentaire que Marvel fait face à des choix difficiles alors qu’il avance après le high lyrique de « Avengers: Fin de partie ».

Marvel était censé commencer à tourner la page de « Avengers » à la phase suivante de ses grands projets en 2020. Il y avait le prequel de « Black Widow », et un autre de ces nouvelles ramifications audacieuses avec « The Eternals », un moins connu titre que la société espérait devenir un succès improbable à la « Guardians of the Galaxy ».

Le calendrier de ces sorties soigneusement planifiées a été compliqué par les retombées d’une pandémie qui a fermé et entravé les théâtres, retardant les films qui allaient commencer la joyeuse marche de Marvel dans le futur. Le revers théâtral a également attiré l’attention sur les efforts du studio pour Disney +, avec « WandaVision » lançant un défilé de séries pour le service de streaming.

Après avoir créé l’une des marques les plus puissantes de l’industrie, Marvel semblait prêt à relever le défi de perdre Iron Man et Captain America, interprétés respectivement par Robert Downey Jr. et Chris Evans, deux des héros sur lesquels son univers cinématographique a été méticuleusement construit. .

Marvel a également subi un coup terrible et inattendu avec la mort tragique de Chadwick Boseman. La suite de « Black Panther » ira de l’avant mais sans sa star, après que le chef de Marvel, Kevin Feige, ait annoncé que le studio ne refondrait pas le rôle.

La diffusion en continu de la télévision représente une priorité absolue pour Disney et Marvel, qui n’ont pas connu le même niveau de succès dans leurs précédentes aventures télévisées qu’avec leurs antécédents presque inégalés dans les films.

La solution astucieuse à cela était de passer de projets comme « Marvel’s Agents of SHIELD » et les drames Netflix graveleux qui ont commencé avec « Daredevil » à des titres Disney + qui s’appuient directement sur des visages familiers des films Marvel, y compris les prochains « Loki » et » Le faucon et le soldat de l’hiver. »

D’un point de vue plus large, cependant, vous ne passez pas nécessairement facilement des héros emblématiques et des acteurs extrêmement populaires. Cela pourrait expliquer la tentation d’essayer de maintenir des franchises clés d’une manière ou d’une autre, même si cela signifie se retirer de ce qui semblait être la fin de certains scénarios et personnages.

Il convient de noter que les rumeurs faisant allusion à ce genre de mouvements sont bonnes pour les affaires. Si rien d’autre, ils maintiennent les fans engagés et parlent de l’univers Marvel, alors qu’ils attendent quelque chose comme « Black Widow » pour voir le jour.

Marvel possède toujours un coffre à outils enviable, et son «univers» est plus grand que n’importe quel héros; Pourtant, dans une entreprise de divertissement qui consiste à reproduire le succès, personne ne se réjouit de retirer des succès éprouvés.

Comme le suggère le buzz autour de « WandaVision », Marvel commande une fidélité démesurée, et l’avenir du studio – à la fois en streaming et en salle – semble très brillant. Mais comme le protagoniste de la série, y arriver pourrait nécessiter, au moins pendant un moment, de s’accrocher un peu plus au bon vieux temps.