Marvel commande la série Vision avec Paul Bettany pour Disney+

Marvel recherche une nouvelle vision pour sa prochaine offre télévisée.

Le personnage de Vision joué par Paul Bettany sera au centre de la première nouvelle commande de série du studio depuis un certain temps. L’émission sans titre est actuellement en bonne voie pour une première en 2026 sur Disney+, avec Star Trek : Picard »Terry Matalas est installé en tant que showrunner. Une salle d’écriture pour la série a ouvert cette semaine.

Bettany reprendra son rôle de Vision, qui s’étend sur trois films Marvel et le WandaVision série (plus un travail vocal sur les trois Homme de fer des films comme Jarvis, la création de l’intelligence artificielle de Tony Stark). Au bout du WandaVision, le corps physique de Vision a été ramené à la vie (avec une apparence entièrement blanche), sans aucun souvenir de sa précédente incarnation ; ses souvenirs sont restaurés par la vision spectrale que Wanda (Elizabeth Olsen) avait conjurée pour gérer son chagrin alors qu’elle jetait un sort sur la ville de Westview, New Jersey.

La série Vision sera la deuxième émission à suivre WandaVision; la première, Agatha tout au longavec Kathryn Hahn dans le rôle de la voisine de Wanda à Westview et camarade sorcière, Agatha Harkness, devrait sortir en septembre.

Matalas vient de terminer la troisième saison de Star Trek : Picard chez Paramount+. Il a également créé et produit le film Syfy’s 12 singes série, basée sur le film Terry Gilliam de 1995, et a été scénariste et EP sur CBS’ Mac Gyver redémarrer, entre autres crédits. Il est remplacé par CAA et Anonymous Content.

En plus de Agatha tout au longles prochaines séries télévisées de Marvel sur Disney+ incluent Daredevil : Né de nouveau et Coeur de pierretous deux attendus l’année prochaine, ainsi que des offres animées Les yeux du Wakanda et Votre sympathique quartier Spider-Man. Marvel a aussi Noirune série d’action en direct mettant en vedette Nicolas Cage qui fait partie du Sony Spider-verse, mise en place sur Prime Video d’Amazon.