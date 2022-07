Marvel Cinematic Universe: les premières dates de sortie des phases 5 et 6

Les deux prochaines années de films et d’émissions de télévision Marvel Cinematic Universe ont été entièrement révélés à Comic Con de San Diego samedi dernier, avec trois allusions alléchantes sur le Les quatre Fantastiques et Aventures des Vengeurs qui se trouvent au-delà. La phase 5 du MCU démarre avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui sortira en salles le 17 février 2023. Il sera suivi de Disney+ série Invasion secrète au printemps 2023, avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en salles le 5 mai 2023.

Écho et la saison 2 de Loki atterrir sur Disney Plus à l’été 2023, avec Les Merveilles en salles le 28 juillet 2023.

Coeur de pierre arrive sur le service de streaming à l’automne 2023, Lame débarque dans les salles le 3 novembre 2023, tandis qu’Agatha: Coven of Chaos (précédemment nommé Agatha : Maison Harkness) arrivera sur Disney Plus à l’hiver 2023 ou 2024.

Captain America : nouvel ordre mondial sort en salles le 3 mai 2024, Daredevil : né de nouveau sortira sur Disney Plus au printemps 2024 et Coups de foudre complétera la phase 5 lorsqu’elle arrivera dans les salles le 26 juillet 2024.

Marvel nous a également donné les premiers détails sur Films de la phase 6qui comprendra Les quatre Fantastiques le 8 novembre 2024, Avengers: Kang Dynasty le 2 mai 2025 et Avengers: Secret Wars le 7 novembre 2025. Kang Dynasty sera réalisé par Destin Daniel Cretton, qui dirigeait auparavant Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Le journaliste hollywoodien rapporté mardi.

Il a été révélé que les phases 4, 5 et 6 seront collectivement connues sous le nom de The Multiverse Saga, reflétant Infinity Saga des phases 1, 2 et 3. Il semble que Kang le conquérant sera le principal méchant de cette époque, mais peut-être qu’un plus grand méchant émergera dans les années à venir.

Les fans sont particulièrement ravis du retour de Charlie Cox en tant que Daredevil, compte tenu de la popularité de l’émission Netflix et la brève apparition de son alter ego dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Born Again le verra affronter Vincent D’Onofriode Wilson Fisk (qui est apparu dans Hawkeye) à nouveau et durent 18 épisodes.

Daredevil apparaît également – en costume – dans la nouvelle bande-annonce pour She-Hulk : avocatequi démarre sur Disney Plus le 17 août. Cela et Panthère noire : Wakanda pour toujoursqui aussi a obtenu une bande-annonce Comic-Con avant sa sortie en salles le 11 novembre, représentera la fin de la phase 4.

Mystérieusement absents de la programmation de la phase 5 étaient Guerres d’armuresqui verra la technologie de feu Tony Stark tomber entre de mauvaises mains et Jim Rhodes/War Machine de Don Cheadle devra s’en occuper, et le prochain film Spider-Man en direct. Il y a cependant beaucoup d’entrées vides à remplir dans la programmation de la phase 6.

Vendredi, Marvel a révélé un tas de séries animées à venir sur Disney Plus au cours des prochaines années. Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2, Marvel Zombies et Spider-Man: Freshman Year font apparemment partie du canon MCU, tandis que X-Men ’97 et I Am Groot sont apparemment définis comme des continuités distinctes.

